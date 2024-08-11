Серебряная медалистка олимпиады Баневич понесет флаг Литвы: я очень люблю мою страну

„Для меня большая честь, что именно меня выбрали тем человеком, который понесет флаг. Я очень люблю мою страну Литву. Вчера я танцевала, изо всех сил старалась танцевать за Литву и защищать ее честь, сделать популярным брейкинг. Я рада, что могу быть частью истории“, – не скрывала своего волнения Баневич.
Всего на счету Литвы 4 медали – две серебряные (Доминика Баневич и дискобол Миколас Алекна) и две бронзовые (по гребле на байдарках Виктории Сенкуте и сборной по баскетболу 3x3).
Церемония закрытия олимпиады состоится на стадионе Stade de France.
„Наша спортсменка, исполнительница брейк-данса покорила своим талантом весь мир. Мы сами в живую следили за ее выступлением, арена волновалась, поддерживая ее, Доминика – олимпийская вице-чемпионка. Я не сомневаюсь, что и телезрителей она покорила своим талантом. Поэтому мы решили, что именно она понесет флаг Литвы на церемонии закрытия. Я думаю, все будут гордится, глядя, как развевается триколор в руках нашей молодой спортсменки.
У нас не всегда есть возможность выбрать человека для несения флага по его заслугам, ведь многое зависит от времени приезда и отъезда спортсменов, но тут мы очень рады, что эта честь выпала нашей Nickа“, – сказала олимпийская чемпионка, президент Литовского национального олимпийского комитета Дайна Гудзинявичюте.
Последний день летней Парижской олимпиады - 11 августа. Церемония закрытия начнется с 22 ч. по литовскому времени.