Серебряная медалистка олимпиады Баневич понесет флаг Литвы: я очень люблю мою страну

„Для меня большая честь, что именно меня выбрали тем человеком, который понесет флаг. Я очень люблю мою страну Литву. Вчера я танцевала, изо всех сил старалась танцевать за Литву и защищать ее честь, сделать популярным брейкинг. Я рада, что могу быть частью истории“, – не скрывала своего волнения Баневич.

Всего на счету Литвы 4 медали – две серебряные (Доминика Баневич и дискобол Миколас Алекна) и две бронзовые (по гребле на байдарках Виктории Сенкуте и сборной по баскетболу 3x3).

Церемония закрытия олимпиады состоится на стадионе Stade de France.