Сентябрь в Литве был самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Сентябрь 2023 г. был в среднем на 3,7 градуса (16,5°C) теплее среднего показателя с 1991–2020 г. (12,8°C).

В последний раз теплый сентябрь был в 2018 и 2020 г, но и тогда такого тепла, как в этом году не было.

До сих пор самым теплым был сентябрь 1975 г. - среднемесячная температура составляла 14,9°C, немного прохладнее был сентябрь 2020 г. (14,8°C).

В Вильнюсе среднемесячная температура в сентябре в этом году составила 16,5°C (+3,9°), а в Клайпеде 17,3°C (+3,1°).

Более прохладным за весь месяц был лишь один день - 1 сентября.