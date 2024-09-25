2024.09.25 15:47

Сентябрь удивляет метеорологов: за всю историю ничего подобного не было

 
ru.DELFI.lt
Popietę Vilniečiai leido prie Žaliųjų ežerų
Popietę Vilniečiai leido prie Žaliųjų ežerų
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Метеорологи в социальной сети поделились информацией о том, что сентябрь этого года может быть рекордным. Он мог быть самым теплым за всю историю метеонаблюдений, теплее, чем сентябрь в прошлом году.

По данным Литовской гидометеорологической службы (ЛГМС), в прошлом году средняя температура в сентябре была 16,5°C или на 3,7 градусов выше средней.

„В 2023 году за месяц было зафиксировано целых 6 рекордов, а в этом году – целых 7! Было несколько дней, когда до рекорда не хватило совсем немного“, – указали представители службы.

Они представили и карты с национальными рекордами 3–5, 8, 16–17 и 24 сентября.

„Кроме того, были зафиксированы и местные рекорды. Черный цвет – места, где установлены новые рекорды, красный – неизменившиеся рекорды. В некоторых местах рекорды повторились“.

Рекорды:

  • 3 сентября на 13 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 1,4 градуса;

  • 4 сентября – на 17 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 1,7 градуса;

  • 5 сентября – на 7 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 0,2 градуса;

  • 8 сентября – на 10 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 1,2 градуса;

  • 16 сентября – на 14 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 0,5 градуса;

  • 17 сентября – на 5 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 0,2 градуса;

  • 24 сентября – на 5 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 0,7 градуса.

„Сегодня и в ближайшие дни станет прохладнее, поэтому новых рекордов уже не будет“, - указали метеорологи.

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