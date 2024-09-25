Сентябрь удивляет метеорологов: за всю историю ничего подобного не было

3 сентября на 13 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 1,4 градуса;

4 сентября – на 17 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 1,7 градуса;

5 сентября – на 7 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 0,2 градуса;

8 сентября – на 10 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 1,2 градуса;

16 сентября – на 14 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 0,5 градуса;

17 сентября – на 5 из 18 метеостанций были установлены рекорды. Прежний рекорд был превышен на 0,2 градуса;