Сентябрь – сложный период: специалисты показали реальную ситуацию в Литве

В этом году звонки стали поступать с конца июня. А во второй день учебного года звонки шли бесконечной лавиной.

Помощь полагается, если доходы на одного члена семьи составляют меньше 264 евро. Б некоторых случаях муниципалитеты выделяют эти деньги и тогда, когда средние доходы бывают выше (но не больше 352 евро на одного члена семьи).

Семьи, сталкивающиеся с тяжелой финансовой ситуацией уже летом могли обращаться в муниципалитеты за пособием в 110 евро на каждого ребенка школьного возраста (для покупки всего необходимого в школу) и за бесплатным питанием.

Большая часть семей, по словам Дервинене, - это порядочные и работающие родители, которые не получают помощи от государства, поскольку их доходы превышают установленный минимум.

По словам Дервинене, к ним обращаются далеко не многодетные семьи. Есть даже семьи с одним ребенком, которым трудно собрать его в школу.

„Цены растут быстрее, просто зверски. Когда покупаем тетрадки и другие канцтовары, иногда пугают и цены со скидкой“, – заметила собеседница.

„Семьи рассказывают о том, что положение ухудшается. Мы тоже это видим – видим, что канцелярские товары подорожали. Если тетрадь по английскому со словарем для второклассника стоит 1,55 евро со скидкой, надо задуматься, всем ли это по карману“, – сказала Дервинене, по ее словам, эту проблему не решил и рост минимальной зарплаты.

„Семьи жалуются, что не получают помощи, хотя у них доходы на 5 евро больше минимума, а ведь детей все равно надо собирать в школу. Мы рады, что эти семьи идут к нам. Семьи из группы риска находятся под контролем соцработников, а этим семьям раньше некуда было обращаться“, – заметила представитель фонда.

Представитель отдела соцпомощи Паневежского муниципалитета Зита Рагенене заметила, что к ним в этом году за помощью перед учебным годом обратилось меньше людей.

В прошлом году с 1 июля по 2 сентября помощь выдали 2794 ученика, а в этом за то же время – 2536. Однако заявки все еще поступают. За помощью можно обращаться до 15 октября.