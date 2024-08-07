Семью Паксасов подозревают в захвате государственной земли: неприятная весть их очень удивила

Журналисты Delfi обратились с вопросами в Государственную инспекцию по планированию территорий и строительству, Департамент охраны окружающей среды и Вильнюсский муниципалитет.

За забором к участку Паксасов ведет тропинка, недалеко выбрасывают зеленые отходы.

Журналисты Delfi, получили информацию о том, что в районе Антакальнис, на ул. Шило, может быть незаконно огорожен участок государственного леса. Журналисты проверили эту информацию, увидели газон в лесу, декоративные растения, на территории бегала большая овчарка. СМИ неоднократно писали, что Паксасы держат овчарку.

„В лес нельзя выбрасывать мусор – ни зеленые, ни другие отходы. В таком случае ущерб подсчитывает и штраф назначает Департамент охраны окружающей среды“, – указал он.

Представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал Delfi, что выбрасывать зеленые отходы в лес нельзя.

На месте государственные учреждения выяснили, что может быть захвачен государственный лес. По данным Центра реестра, эта земля принадлежит Вильнюсскому муниципалитету.

Дом, по данным Центра Реестра, принадлежит Миндаугасу Паксасу и Инге Стумбрене. На участке в 0,1398 га есть хозпостройка и гараж. Участок принадлежит Миндаугасу Паксасу, Айварасу Стумбрасу и Инге Стумбрене.

По данным Regia.lt, огороженный лес - это часть Павильнюсского регионального парка, рекреационной зоны. Значит, сюда могут приходить жители.

Государственную инспекцию по планированию территорий и строительству уже завершила расследование и выяснила, что забор стоит в лесу и был составлен акт о нарушении.

Инспекторы Департамента охраны окружающей среды сказали Delfi, что они зафиксировали на этом участке следующие нарушения: зеленые отходы, забор, который, возможно, находится на территории государственного леса.

„До сих пор у муниципалитета не было данных о загороженном лесе. Специалисты выяснили, что по адресу ул. Шило, 46, загорожено 0,005 га леса, а от ул. Шило, 48 – 0,009 га. Муниципалитет попросит Департамент охраны окружающей среды оценить ситуацию. Департамент может обязать убрать забор, назначить штраф“, – сказал Грубинскас.

Паксас признал Delfi, что в доме живет он. Он сказал, что забор остался от прежних хозяев. Он никогда не проверял, законно ли стоит забор.

Паксас сказал, что не будет обжаловать решение и уберет забор из леса.

„Наверное, наша ошибка, что мы после покупки не проверили, не заказывали геодезию участка, не установили границы участка. Больше такие ошибки допускать не будем“, – сказла он.

Он признал, что новость о заборе была для него неожиданной.