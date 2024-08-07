2024.08.07 12:41

Семью Паксасов подозревают в захвате государственной земли: неприятная весть их очень удивила

 
Томас Янонис
ru.DELFI.lt

Портал Delfi выяснил, что двор дома отстраненного с поста президента Литвы Роландаса Паксаса был расширен за счет государственной земли. Забор охватил лес, находящийся на территории Павильнисского регионального парка. Правда, в доме живут Роландас Паксас и его жена Лайма, но по документам дом принадлежит их детям, а земля – детям и зятю. Совладелец участка Инга Стумбрене сказала, что забор был установлен бывшими владельцами участка. Это подтвердил и Паксас, который обещал убрать забор.

Государственные учреждения установили нарушения и обязали владельцев убрать забор.

Журналисты Delfi, получили информацию о том, что в районе Антакальнис, на ул. Шило, может быть незаконно огорожен участок государственного леса. Журналисты проверили эту информацию, увидели газон в лесу, декоративные растения, на территории бегала большая овчарка. СМИ неоднократно писали, что Паксасы держат овчарку.

За забором к участку Паксасов ведет тропинка, недалеко выбрасывают зеленые отходы.

На участке, где стоит дом Паксасов, стоит большой деревянный крест.

Журналисты Delfi обратились с вопросами в Государственную инспекцию по планированию территорий и строительству, Департамент охраны окружающей среды и Вильнюсский муниципалитет.

По данным Regia.lt, огороженный лес - это часть Павильнюсского регионального парка, рекреационной зоны. Значит, сюда могут приходить жители.

Дом, по данным Центра Реестра, принадлежит Миндаугасу Паксасу и Инге Стумбрене. На участке в 0,1398 га есть хозпостройка и гараж. Участок принадлежит Миндаугасу Паксасу, Айварасу Стумбрасу и Инге Стумбрене.

На месте государственные учреждения выяснили, что может быть захвачен государственный лес. По данным Центра реестра, эта земля принадлежит Вильнюсскому муниципалитету.

Представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал Delfi, что выбрасывать зеленые отходы в лес нельзя.

„В лес нельзя выбрасывать мусор – ни зеленые, ни другие отходы. В таком случае ущерб подсчитывает и штраф назначает Департамент охраны окружающей среды“, – указал он.

Vilniaus miesto savivaldybė

„До сих пор у муниципалитета не было данных о загороженном лесе. Специалисты выяснили, что по адресу ул. Шило, 46, загорожено 0,005 га леса, а от ул. Шило, 48 – 0,009 га. Муниципалитет попросит Департамент охраны окружающей среды оценить ситуацию. Департамент может обязать убрать забор, назначить штраф“, – сказал Грубинскас.

Инспекторы Департамента охраны окружающей среды сказали Delfi, что они зафиксировали на этом участке следующие нарушения: зеленые отходы, забор, который, возможно, находится на территории государственного леса.

Demonstracinis Aplinkos apsaugos departamento automobilių taršos patikrinimas Vilniuje

Государственную инспекцию по планированию территорий и строительству уже завершила расследование и выяснила, что забор стоит в лесу и был составлен акт о нарушении.

Владельца земли обязали убрать забор до 2 января 2025 г.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

Паксас признал Delfi, что в доме живет он. Он сказал, что забор остался от прежних хозяев. Он никогда не проверял, законно ли стоит забор.

Паксас сказал, что не будет обжаловать решение и уберет забор из леса.

„Наверное, наша ошибка, что мы после покупки не проверили, не заказывали геодезию участка, не установили границы участка. Больше такие ошибки допускать не будем“, – сказла он.

Laima Paksienė, Rolandas Paksas

Он признал, что новость о заборе была для него неожиданной.

„Это как гром среди ясного неба. Неужели мы могли предположить, что достойные люди, врачи, которые продали дом, незаконно построили забор. Там были посаженные ими абрикосы, экзотические деревья, кусты. Сейчас, слава Богу, все ясно“, – сказал Паксас, заметив, что уберет забор, возможно, даже летом.

Он признал, что дом принадлежит детям, но в нем живет он с супругой.

„Этот дом, когда я занимался бизнесом, до политики, был подарен детям. Живем в нем мы“, – сказал Паксас.

Стумбрене сказала Delfi, что не живет в этом доме.

„Я там не живу, там живут мои родители“, – заметила она и подтвердила, что забор был еще при прежних хозяевах дома.

Inga Stumbrienė su vyru Aivaru

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