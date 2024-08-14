Семьям Вильнюсского района при рождении ребенка будет выплачиваться единовременное пособие в размере 165 евро

По словам мэра Вильнюсского районного муниципалитета Роберта Духневича, пособие, которое в будущем может быть увеличено, направлено ​​на укрепление семейной политики и помощь молодым семьям.

„Вместе с этим пособием, иными средствами помощи семьям, а также инвестициями в инфраструктуру, образование, здравоохранение, социальную помощь и т. д. мы стремимся укрепить семьи и создать счастливую районную общину“, – отмечает мэр.

В пресс-релизе указывается, что новый порядок выплаты единовременного пособия вступит в силу с 1 января следующего года и будет применяться к детям, родившимся 1 января 2025 г. и позднее. По оценкам, для реализации проекта решения в 2025 году потребуется около 120 тыс. евро муниципальных средств.