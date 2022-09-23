Сандре Беляускене удалось вырастит около 200 арбузов. Сейчас женщина думает, что делать с урожаем - съесть все ее семье не под силу.

Часть урожая просто раздали. Другую часть Беляускене намерена отвезти на ярмарку и продать.

Беляускене работает библиотекарем. Она выращивала арбузы как обычный садовод-любитель, никаких особых знаний у нее не было. Она не разбирается ни в сортах, ни в их названиях.

Сначала она держала рассаду в теплице, потом на улице под пленкой.

Женщина не поливала и не пропалывала арбузы, поэтому такой большой урожай для нее был неожиданностью.

Арбузы выросли хорошие - сочные и сладкие. Созревшие арбузы, не разрезая, можно хранить три месяца.