Семья трагически погибшего в Вильнюсе мужчины обрела надежду: поддержка будет оказываться круглый год

25 ноября на Западной объездной дороге в Вильнюсе был насмерть сбит мужчина, остановившийся, чтобы поменять колесо. Г-жа Милдажите ранее сообщала, что в результате этого несчастного случая четыре девочки остались без отца.

"Гинтаутас Смилгевичус остановился, чтобы помочь случайному водителю поменять спущенное колесо, и был сбит машиной. Остались вдова и четыре маленькие девочки. Я понимаю, что их горе не искупить, но матери-одиночке будет очень тяжело, и не только эмоционально", — написала госпожа Милдажите. Она помогает собрать средства на помощь семье мужа.

Э. Милдажите сообщила: "Дорогие, большое спасибо всем, кто откликнулся и отреагировал на несчастье семьи — соболезнованиями, общением, добрым словом или пожертвованием. Я пока не могу сообщить, сколько денег было пожертвовано. Думаю, что к Рождеству все, кто хотел, сделают пожертвование".