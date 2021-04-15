Семья покойного исполнителя сообщила, где состоится прощание

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В среду в Литве сообщили о скоропостижной смерти исполнителя Эугениюса Остапенко. 44-летний мужчина скончался, по словам близких, от сердечной недостаточности. Семья покойного поделилась с порталом Delfi информацией, когда состоится прощание и похороны.