Йоланта сообщила, что змея была длиной 40 см. Поскольку усадьба находится рядом с лесом, женщина интересовалась, не может ли быть так, что это не случайность, и это не единственная змея, которая живет по соседству.

Герпетолог Йолита Шлякене подтвердила, что это обыкновенная гадюка. Судя по имеющимся данным, это была самка, которой было не больше 5 лет. Обычно площадь территории обитания одной змеи составляет 100 кв. м, если весной семья не встречала других особей этого вида, значит, других гадюк поблизости нет.

Однако то, что люди нашли эту змею, значит, что местность пригодна для обитания гадюк, поэтому не исключено, что где-то рядом могут поживать 2–3 особи данного вида.

По словам Шлякене, гадюки встречаются редко, а главная их особенность, зрачки глаз: "У ужей глаза круглые, а у гадюк похожи на кошачьи - с вертикальным зрачком". Гадюка от ужа отличается и узором на коже.

"Пеструю гадюку можно перепутать с обыкновенной медянкой, поскольку у нее на коже есть характерный узор, а у ужа узор X-образный или зигзагообразный", – сказала герпетолог.