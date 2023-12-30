Семнадцатилетний Ноюс решил бесплатно постричь пенсионеров: я еще не раз вернусь в дом опеки

Ноюс рассказал, что мечтал стать парикмахером с самого детства. Сейчас он стрижет всех членов семьи и друзей. Первыми его моделями были младшие братья.
"Сначала, конечно, реакции были разные, первый блин часто бывает комом. Но все те, кого я начал стричь, стали моими преданными клиентами. Сейчас мой младший клиент - годовалый сын дяди, а старшему – 92.
Мамa, которая видела, что я очень хочу стать парикмахером, год назад записала меня на курсы. Они проходили по выходным, я был не только единственным мужчиной, но и самым юным – мне было 16. Видимо, учителя увидели, что я хочу стричь, может, заметили потенциал и пригласили остаться на практике в школе. Сейчас я чувствую себя на своем месте, а человеку важно найти то, что ему нравится", - сказал Ноюс, который уже год стажируется в парикмахерской.
"Больше всего я хотел бы стать барбером, стричь мужчин", - продолжил юноша.
На вопрос, как родилась идея предложить свои услуги в доме опеки, он ответил: "Моя мама уже 10 лет работает с пожилыми людьми, она основатель журнала 60+, создала немало проектов для пожилых людей, этой любовью к пожилым людям она заразила и меня, я видел, как она их ценит, заботится о них.
Так появилась мысль, что я могу продолжить мамино дело – только в иной форме. Я решил постричь пожилых людей в доме для престарелых. Я делал это впервые, но хочу, чтобы это не осталось только одним добрым делом, хочу, чтобы это стало последовательной работой.
Это очень важно для пожилых людей, ведь для них важны не подарки, а внимание, забота и время, которое им можем уделить. Мы там даже не делали фотографии, чтобы не афишировать добрые дела. Просто хотелось сделать для них то, что я умею лучше всего.
Я планирую приезжать раз в 1,5 месяца. Мы договорились, они будут ждать меня. Сначала я видел в глазах пожилых людей недоверие – увидели юношу, не думали, что смогу хорошо постричь. Но потом все были очень довольны. Особенно запомнился один дедушка, которого привезли на инвалидной коляске, он плохо говорил. Мы общались жестами, после стрижки он показал большой палец. Все мои клиенты улыбались. Я ходил и в палаты к лежачим пожилым людям. Всего постриг 12 человек".
Директор каунасского Панемунского дома социальной опеки Сильвия Гружаускене сказала, что всегда приятно, когда в праздники к ним приходят волонтеры и способствуют улучшению настроения у пожилых людей.
"На этой неделе нас посетил Ноюс, он постриг пожилых людей. Нечасто молодежь приходит в дома опеки и помогает пожилым людям в быту, этот случай особый. Пожилым людям важно чувствовать себя достойными, красивыми, опрятными. Это большая помощь и нашим работникам, ведь не у всех есть сноровка парикмахера. После визита Ноюса в доме престарелых стало больше улыбок и добрых слов. Мы благодарим его за такую нужную работу", – сказала Гружаускене.