2024.04.27 10:55

"Семейная карта" – кто может получить и какую пользу приносит

 
ru.DELFI.lt
Šeima Shutterstock
Šeima Shutterstock
Часть литовских семей получает специальную карту скидок и льгот. Портал Delfi интересовался, какие льготы есть у владельцев "семейной карты".

Эту карту ввели в 2019 году в помощь многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Карту могут получить семьи, в которых воспитывают 3 и более детей, приемных детей, взятых под опеку детей и семьи с детьми-инвалидами.

Чтобы получить карту, надо подать заявку в системе spis.lt.

Соцмин ранее сообщал, что право на получение этих карт есть у 43 000 семей. Первой картой пользуются почти 30 000 семей (69%). Скидки семьям предоставляют партнеры частного и государственного секторов. Скидки могут быть однократными или длящимися 3-6 месяцев. Их предлагают 300 партнеров.

Скидки составляют 5-50% стоимости товаров или услуг, есть и бесплатные услуги.

Одна брокер сообщает, что бесплатно проконсультирует владельцев карт по вопросам недвижимости.

Некоторые партнеры не указывают точный размер скидки. Есть и те, кто указывает условия предоставления скидки, например, водитель информирует, что 12-й раз проезд семье по карте предоставит бесплатно.

Примеры скидок: 10% скидка на одежду в магазине, 30% на товары и услуги в оптике, 10% на услуги санатория, 10% на памятник.

Скидки владельцам таких карт предоставляют магазины Rimi и Iki – 5%.

Скидки предлагают бутики, автомойки, компании ИТ, финансовые консультанты, частные детские сады, гостиницы и рестораны, кинотеатры, транспортные компании, студии занятий йогой. Весь список партнеров можно найти здесь.

Соцмин сообщал, что больше всего владельцев этих карт, если не учитывать крупные города - в Висагинасе (86% семей из тех, у кого есть право на получение такой карты), Пагегяй (85%), Мариямполе (71%), Неринге (69%), Шальчининкайском районе (69%) и Электренай (68%).

Среди больших муниципалитетов лидирует Вильнюс (84%), Вильнюсский район (70%); Каунас (80%), Каунасский район (69%); Клайпеда (81%), Клайпедский район (68%) Шяуляй (72%), Шяуляйский район (55%).

Немного семей пользуется этими картами в Пакруойском районе – 41%, Келмесском районе – 43%, Биржакйском районе – 47%, Радвилишкском районе – 49%.

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