Семейным врачам за каждого пациента, которого удастся убедить привиться, заплатят по 5 евро

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Минздрав Литвы на прошлой неделе изменил порядок организации вакцинации вакциной от коронавируса. В новом документе узаконили плату в размере 5 евро. Эти деньги будет получать команда семейного врача за каждого пациента, которого удастся убедить привиться хотя бы одной дозой.
В поправках сказано, что за каждого такого пациента, которого удастся убедить на словах, письменно, по эл. почте, по телефону или как-то еще, команде семейного врача в качестве поощрения выплатят 5 евро.
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