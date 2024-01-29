Семейный патронаж — это поддержка семей, ожидающих и воспитывающих малышей

В настоящее время 13 специалистов по семейному патронажу регулярно посещают 325 семей в 16 муниципалитетах. Делается это в рамках пилотных проектов по внедрению модели семейного патронажа. Планируется, что с мая 2025 года общенациональная служба семейного патронажа станет более доступной.
Медицинская служба в Литве основана на опыте зарубежных стран, где медицинские работники, обладающие специальными знаниями, помогают матерям избежать потенциальных проблем, заботятся о здоровье их самих и их детей и помогают им развивать полезные навыки материнства.
Специалисты по семейному патронажу посещают семью на дому, чтобы при необходимости провести гигиенические или ухаживающие процедуры, а также помочь матери изменить образ жизни и привычки. Домашние визиты осуществляются 64 раза: 14 раз во время беременности, 28 раз с момента рождения до достижения ребенком возраста 1 года и 22 раза с 1 года до достижения ребенком возраста 2 лет.
Специалисты по семейному патронажу: наша комплексная поддержка очень нужна
Специалисты по семейному патронажу оказывают такие медицинские услуги, как обучение уходу за пупком новорожденного, консультирование по грудному вскармливанию и т.д. За время работы службы были случаи, когда приезд медицинского работника на дом и своевременное оказание помощи предотвращали значительное ухудшение здоровья матери и ребенка.
"Мы — семейные врачи пользуемся большим доверием семьи, которое, конечно, нужно заслужить. Мы очень близки к семье и можем вовремя предвидеть такие проблемы, как послеродовая депрессия или трудности с грудным вскармливанием", — говорит Ирена Стажинскайте-Глинскене из Плунгского района, одна из тринадцати первых специалистов по семейному визитированию.
Она считает, что женщинам крайне необходимы помощь и знания гораздо раньше, чтобы правильно подготовить их к родам и материнству. "Когда женщина знает, что происходит с ее телом каждую секунду родов, когда она знает, что ее цель — помочь ребенку появиться на свет, она принимает роды гораздо спокойнее и мужественнее", — говорит специалист по семейному патронажу.
Программа семейного патронажа — передовой зарубежный опыт
Министерство здравоохранения, оценив результаты пилотного проекта и накопленный опыт, разрабатывает необходимые меры для регулирования предоставления этих медицинских услуг в масштабах всей страны. Ожидается, что к назначенному времени будет подготовлено еще больше специалистов. Их готовит Литовский университет наук о здоровье на основе передового зарубежного опыта.
Клинические исследования, проведенные в США, где аналогичная программа действует уже много лет, показывают, что внедрение модели семейного домашнего патронажа приводит к снижению неонатальной смертности на 60 %, а детей в возрасте до 2 лет — на 38 %. На 31 % сокращается количество госпитализаций в связи с травмами, на 31 % снижается уровень насилия в отношении детей (4-15 лет), на 46 % сокращается количество арестов молодых людей (15-17 лет) за уголовные преступления, а также улучшается развитие младенцев, увеличивается продолжительность периода грудного вскармливания и число матерей, кормящих грудью.
Более подробную информацию о специалистах по семейным визитам найти здесь