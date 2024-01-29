Семейный патронаж — это поддержка семей, ожидающих и воспитывающих малышей

"Радость рождения ребенка сопровождается серьезными жизненными изменениями, которые в первую очередь затрагивают мать, поэтому в программе основное внимание уделяется ей и ее новорожденному. Первые дни жизни имеют решающее значение и могут стать определяющими для всей жизни ребенка, поэтому специалисты по семейному патронажу оказывают поддержку на ранних этапах, во время беременности, и позже, после рождения ребенка, чтобы вовремя решить возникающие проблемы. Как показывает опыт первых специалистов по семейному посещению, ситуации, которые решаются вместе с семьей, подьверждают необходимость помощи этих специалистов", - говорит Гите Сиргедене, начальник отдела реализации инвестиций при Министерстве здравоохранения.

"Радость рождения ребенка сопровождается серьезными жизненными изменениями, которые в первую очередь затрагивают мать, поэтому в программе основное внимание уделяется ей и ее новорожденному. Первые дни жизни имеют решающее значение и могут стать определяющими для всей жизни ребенка, поэтому специалисты по семейному патронажу оказывают поддержку на ранних этапах, во время беременности, и позже, после рождения ребенка, чтобы вовремя решить возникающие проблемы. Как показывает опыт первых специалистов по семейному посещению, ситуации, которые решаются вместе с семьей, подьверждают необходимость помощи этих специалистов", - говорит Гите Сиргедене, начальник отдела реализации инвестиций при Министерстве здравоохранения.

Медицинская служба в Литве основана на опыте зарубежных стран, где медицинские работники, обладающие специальными знаниями, помогают матерям избежать потенциальных проблем, заботятся о здоровье их самих и их детей и помогают им развивать полезные навыки материнства.

В настоящее время 13 специалистов по семейному патронажу регулярно посещают 325 семей в 16 муниципалитетах. Делается это в рамках пилотных проектов по внедрению модели семейного патронажа. Планируется, что с мая 2025 года общенациональная служба семейного патронажа станет более доступной.



Специалисты по семейному патронажу посещают семью на дому, чтобы при необходимости провести гигиенические или ухаживающие процедуры, а также помочь матери изменить образ жизни и привычки. Домашние визиты осуществляются 64 раза: 14 раз во время беременности, 28 раз с момента рождения до достижения ребенком возраста 1 года и 22 раза с 1 года до достижения ребенком возраста 2 лет.

Специалисты по семейному патронажу: наша комплексная поддержка очень нужна



Специалисты по семейному патронажу оказывают такие медицинские услуги, как обучение уходу за пупком новорожденного, консультирование по грудному вскармливанию и т.д. За время работы службы были случаи, когда приезд медицинского работника на дом и своевременное оказание помощи предотвращали значительное ухудшение здоровья матери и ребенка.