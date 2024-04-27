"Семейная карта" – кто может получить и какую пользу приносит

Эту карту ввели в 2019 году в помощь многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Карту могут получить семьи, в которых воспитывают 3 и более детей, приемных детей, взятых под опеку детей и семьи с детьми-инвалидами.

Чтобы получить карту, надо подать заявку в системе spis.lt.

Соцмин ранее сообщал, что право на получение этих карт есть у 43 000 семей. Первой картой пользуются почти 30 000 семей (69%). Скидки семьям предоставляют партнеры частного и государственного секторов. Скидки могут быть однократными или длящимися 3-6 месяцев. Их предлагают 300 партнеров.

Скидки составляют 5-50% стоимости товаров или услуг, есть и бесплатные услуги.

Одна брокер сообщает, что бесплатно проконсультирует владельцев карт по вопросам недвижимости.