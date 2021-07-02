Подсчеты показали, что причиненный имущественный ущерб превышает 121 тыс. евро, сообщила в пятницу прокуратура.

Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры составил обвинительный акт и передал в суд уголовное дело, в котором обвинения в преступных деяниях предъявлены семи профессиональным военным Вооруженных сил Литвы, а также двум лицам, работавшим на территории полигона по трудовому договору.

По данным досудебного расследования, весной 2020 года с полигона ВС Литвы в Швенчёнском районе было украдено большое количество - не менее 1176 коробок с более чем 14 тыс. единиц сухпайков, предназначенных для военнослужащих Батальона сухопутных сил США, дислоцированных в Литве.

Как сообщает прокуратура, есть подозрения, что военные, вероятно, действуя группой, воспользовались своим служебным положением и вывезли из находящегося на этом полигоне ангара на служебных автомобилях хранившиеся там сухпайки. По всей видимости, украденные пайки были проданы другим лицам с целью наживы.

Как показывает совокупность собранных данных, узнав об этом преступлении, командир роты В. К. вероятно потребовал взятку за свое незаконное бездействие при исполнении полномочий, то есть за то, что не сообщит командованию о преступлении.

"Подозревается, что В. К. мог участвовать в преступной деятельности, создав определенные условия, чтобы подчиненные ему военнослужащие во время службы могли продолжать, согласно подозрениям, преступную деятельность. По данным расследования, в обмен на это В. К. мог получить соответствующую часть денег за украденное и реализованное имущество", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело решением прокурора передано на рассмотрение Вильнюсского окружного суда.