Сельскохозяйственный совет доволен встречей с премьером, утверждает, что фермеры были услышаны

По словам председателя Сельскохозяйственного совета (СХС) Игнаса Хофманаса, Ингрида Шимоните заверила, что будет решать проблемы, возникшие из-за повышения акцизов на топливо, восстановления многолетних лугов и расширения охраняемых территорий.
"Я скажу нашему сообществу, что, несмотря на предварительные опасения, что мы ничего не добьемся на этой встрече, надо констатировать, что диалог состоялся и премьер-министр нас услышала", - сказал в понедельник после встречи делегации СХС с премьером, министром сельского хозяйства Кястутисом Навицкасом и представителями Министерства окружающей среды Хофманас.
Представитель фермеров назвал дискуссию "очень конструктивным и деловым разговором".
"Многие проблемы будут учтены", - заверил Хофманас.
"Такие, как акциз на сжиженный газ, расширение охраняемых территорий, Минсельхозу поручено решить проблему многолетних лугов", - подчеркнул он.
Премьер-министр, как сказал Хофманас, предложила фермерам еще одну встречу – в марте.
А пока, сообщил глава СХС, итоги встречи будут переданы фермерскому сообществу, с которым будут обсуждаться дальнейшие действия организации. В конце января Совет планировал поехать в Вильнюс со своей сельхозтехникой.
"Мы рассмотрим этот визит, его результаты, а затем решим, какие меры будем предпринимать дальше", - сказал Хофманас.
Однако, по его словам, "не были найдены решения" по так называемому молочному кризису, возникшему в начале прошлого года, когда упали закупочные цены на сырьевое молоко.
Министр договоренности не комментирует
Министр сельского хозяйства Навицкас не стал комментировать достигнутые договоренности.
"Я оставлю комментарий премьер-министру, не буду за нее комментировать то, было обещано", - сказал журналистам после встречи Навицкас.
Однако он заверил, что министерство подготовило предложение для Еврокомиссии относительно процедуры восстановления многолетних лугов, которую протестующие называют одной из наиболее злободневных проблем.
"Есть новое предложение, которое обсуждалось с представителями фермеров в прошлую пятницу. Мы хотим представить это предложение в Европейскую комиссию. (...) Если мы получим благословение Комиссии, мы надеемся, что проблема будет решена", - сказал Навицкас.
Напомним, что члены СПЛ и Сельскохозяйственного совета (СХС) в понедельник по всей Литве жгли костры, чтобы привлечь внимание к проблемам фермеров. Акции протеста фермеров проходят и в других европейских странах – Германии, Нидерландах.