Сельскохозяйственный совет доволен встречей с премьером, утверждает, что фермеры были услышаны

А пока, сообщил глава СХС, итоги встречи будут переданы фермерскому сообществу, с которым будут обсуждаться дальнейшие действия организации. В конце января Совет планировал поехать в Вильнюс со своей сельхозтехникой.

Премьер-министр, как сказал Хофманас, предложила фермерам еще одну встречу – в марте.

"Такие, как акциз на сжиженный газ, расширение охраняемых территорий, Минсельхозу поручено решить проблему многолетних лугов", - подчеркнул он.

"Я скажу нашему сообществу, что, несмотря на предварительные опасения, что мы ничего не добьемся на этой встрече, надо констатировать, что диалог состоялся и премьер-министр нас услышала", - сказал в понедельник после встречи делегации СХС с премьером, министром сельского хозяйства Кястутисом Навицкасом и представителями Министерства окружающей среды Хофманас.

По словам председателя Сельскохозяйственного совета (СХС) Игнаса Хофманаса, Ингрида Шимоните заверила, что будет решать проблемы, возникшие из-за повышения акцизов на топливо, восстановления многолетних лугов и расширения охраняемых территорий.

"Мы рассмотрим этот визит, его результаты, а затем решим, какие меры будем предпринимать дальше", - сказал Хофманас.

Однако, по его словам, "не были найдены решения" по так называемому молочному кризису, возникшему в начале прошлого года, когда упали закупочные цены на сырьевое молоко.

Министр договоренности не комментирует

Министр сельского хозяйства Навицкас не стал комментировать достигнутые договоренности.

"Я оставлю комментарий премьер-министру, не буду за нее комментировать то, было обещано", - сказал журналистам после встречи Навицкас.

Однако он заверил, что министерство подготовило предложение для Еврокомиссии относительно процедуры восстановления многолетних лугов, которую протестующие называют одной из наиболее злободневных проблем.