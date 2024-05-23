Селфи на унитазе, секс с русалкой и школа в шпротах. Учительница о десятиклассниках из класса для двоечников

О классном руководстве в классе 10С я узнала только в начале года, когда отказаться от него уже не было возможности. В „А“ классе у нас учатся отличники, в „B“ – хорошисты. А в класс „С“ попадают самые, так сказать, „сливки“. Этих учеников часто переводят из других школ, откуда их исключают за низкую успеваемость и плохое поведение.

Delfi попросил его классную руководительницу рассказать о том, каково это – управлять такими школьниками. Ее рассказ – калейдоскоп веселых и грустных историй о том, как подростки развлекаются, быстро выходят во взрослую жизнь, но, по сути, остаются детьми, которым очень не хватает внимания и заботы взрослых.

Одна девочка пришла в 9-й класс, и только потом поняли, что она вообще не знает литовский. Ей одноклассники переводят, что происходит на уроке. Тогда решили направить ее в русскоязычную школу. Но там она не появилась ни на одном уроке, и ее вернули к нам. Однако у нас она прогуливает школу месяцами.

Они могут подойти ко мне с вопросом: „Учительница, сколько будет 3 плюс 4? Мне надо понять, какой у меня будет „видуркес“ (средний балл) за полугодие?“ Если они пишут сочинение по литовскому, то количество ошибок от ста и больше. Это особенно удивительно, ведь на литовском они учатся с первого класса, хотя и приходят из смешанных литовско-польско-русских семей.

Когда они приходят к нам в гимназию и пишут диагностические тесты, то результаты обычно оказываются весьма печальными – знания на уровне начальной школы.

Другой важный повод для споров среди мальчиков – конечно, девочки. Точнее, не споры, а драки. Если случай серьезный, они собирают всю школу на нашем стадионе или на территории школы и устраивают показательную драку. Все это документируется, снимается на фото и видео.

Недавно рассказали, как поспорили кинуть стаканчик с фломастерами в первого, кто войдет в класс. Первой вошла учительница математики… И кинули, конечно – деваться уже некуда, ведь они же поспорили!

Дети, в целом, очень открытые, с юмором, изобретательные, неугомонные и совершенно бесцеремонные. Даже если что-то натворят, то с легкостью мне об этом рассказывают.

Как такие подростки вообще добираются до 9-10-го класса? Похоже, их просто переводили из класса в класс, чтобы не мешать поскорее закончить школу. Может быть, для них же было бы лучше, если бы их хоть разок оставили на второй год в начальной школе.

В классе информатики они могут разобрать компьютер прямо на уроке, играют – мониторами – крутят их туда-сюда. Сейчас их к компьютерам допускают только под бдительным присмотром, но и это не помогает. Убрали компьютеры и из специально оборудованной для учеников зоны, в них они загружали игры из интернета вместе с вирусами.

Обычно они ломают все, что попадается под руку: стулья, карандаши, ручки, рвут бумагу, книги. Что найдут в классе, то и сломают. Могут засунуть что-нибудь в раковину в классе, чтобы ее затопило. Резко дернуть жалюзи, чтобы они упали. Поджигают спички и бросаются ими прямо на занятиях. Так что, если кто-то из них засыпает на уроке, я даже не бужу. Разбудишь – себе дороже.

Как-то у нас при полном стадионе за девочку дрались 10-классник с 11-классником. Сама героиня тоже пришла посмотреть на турнир. Ей было очень приятно, что за нее дерутся. Но ушла она со стадиона с совсем другим молодым человеком.

После этой выходки вся школа еще несколько дней пахла шпротами. И с тех пор я их есть не могу!

Пока я в школе, они ведут себя более или менее прилично. Но стоит мне взять выходной – и они сразу придумывают что-нибудь особенное! Как-то несколько мальчишек принесли шпроты. Открыли и стали есть. Им сделали замечание, что от шпрот сильно воняет. Естественно, в ответ на замечание они решили сделать так, чтобы воняло еще сильнее. Обмазали коридоры, классы, особенно кабинет одного нелюбимого учителя. Потом они обмазали шпротами рюкзаки девочек и стали кидать рыбки из окна – в детей во дворе.

Другие учителя жалуются: „Что делать с твоим классом? Они все время шумят, сидят в телефонах и все ломают“. Я говорю: „Займите им руки!“.

Один ученик постоянно отпрашивается с урока ­– и я даже знаю, зачем. Но не выпустить его не имею права. Он целенаправленно идет в учительскую, где у нас стоит холодильник с едой, которую себе приносят учителя. Еда самая разнообразная – от йогуртов до домашней картошки с мясом. Он приходит туда во время урока и съедает все, что есть в холодильнике. Мы почти каждый день звоним родителям, но история регулярно повторяется.

Они все время выходят из класса – попить, в туалет, высморкаться. Выходят без спроса, иногда сразу компанией. Теперь не разрешается отлучаться с урока больше, чем на десять минут, учителя должны следить за временем. Поэтому ученики уходят, возвращаются, стоят под дверью и ровно на десятой минуте заходят обратно в класс.

В школу они пьяные не приходят – их в таком виде и не пустят. Были случаи, что напьются в раздевалке и уйдут домой. Но это им не мешает и внутри школы чем-нибудь себя напичкать.

Иногда получаю СМС: „Учительница, мы завтра на экскурсию не придем. Сразу признаемся: сегодня будем пить. Если к завтрашнему утру протрезвеем, то придем. Если не протрезвеем, то не придем, чтобы вас не позорить“.

"Учительница, не ждите нас, мы будем пьяные“

Впрочем, и другие – вечно голодные, как любые подростки – едят прямо во время уроков. Недавно даже принесли в класс арбуз...

Остановить его на пути к еде практически невозможно. Когда он видит, что мне подарили шоколад, подходит и бесцеремонно забирает: „Учительница, вам же все равно вредно есть шоколад“. Сначала я возмущалась, но потом поняла, что его надо воспринимать как пятилетнего ребенка.

В каждом классе у многих ребят есть „электронки“. Эти электронные сигареты бывают в виде ручки или карандаша. Если не разбираешься – не поймешь, что это сигарета. И ты видишь, что ребенок странный, но попробуй его на этом поймай! Хуже, когда они достают наркотик Smile [синтетический каннабиноид] в жидком виде и добавляют его в электронные сигареты.

Кроме того, сейчас после карантина во всех туалетах и коридорах стоят дезинфекторы. Наши дети берут салфетки, напитывают их дезинфектором и нюхают. Потом сидят пьяненькие на уроке и хохочут, а на весь класс запах дезинфектора.

В другом классе С есть мальчишка, который сам делает наркотики. По химии у него, кстати, двойка. Смотришь иногда – дети несколько странные сидят на уроке. Ага, значит, это наш химик раздал свое „творение“.

Крышки унитазов теперь, конечно, вечно сломанные. Но иногда не выдерживают и сами унитазы – ломаются и затапливают школу.

У подростков сейчас мода на селфи в туалете. Они постоянно там закрываются и снимают, то возле унитаза, то стоя на унитазе, селфи и видео для TikTok. Зачем они это делают? Они говорят, что это „весело“!

Кстати, эти „электронки“ могут быть довольно опасны и сами по себе. Как рассказывал участковый, в других случаях бывали случаи, когда они перегревались и взрывались прямо в портфелях – и дети получали ожоги.

Но, бывает, их все-таки на этом ловят. К нам периодически заходит с проверками участковый. Пару раз он поймал детей с „электронками“, а один раз – даже с ликером. Мы даже удивились: обычно подростки пьют пиво и всякие энергетики, а тут ликер! Неожиданно изысканный выбор!

Девочки щиплют друг дружку за грудь и проверяют, какие у кого трусы. Зачем они делают? Просто, чтобы похихикать. Был у нас и такой случай: подросток за деньги пробежался на спор голым по школе. Пробежался, но деньги ему не заплатили. А из школы его за это исключили.

Мальчиков почему-то очень волнует тема русалок. Они могут подолгу обсуждать, где у них какие отверстия, как они справляют нужду и как с ними заниматься сексом. При этом они могут рассуждать об этом прямо рядом с учителем, совершенно не стесняясь его присутствия.

Тема физиологии – для них открытая тема. Она обсуждается бесконечно и проживается во всех видах.

Спрашиваю: „А вам ничего не мешает тут есть? Запахи, например?“. Ответ, разумеется, „нет“.

Вообще, туалет – это наша коммуналка. Там они, лежа на полу, делают уроки, общаются, снимают фото и видео, едят, моют голову и делают то, что положено делать в туалете.

Девочки не стесняются рассказывать о своих близких отношениях с парнями или о месячных. Но и для родителей в этом плане спали многие табу. Если раньше они стеснялись писать об этом прямо и сообщали, что дочь останется дома, потому что неважно себя чувствует, то теперь я могу получить такое сообщение от мамы: „Мы протекли. Прокладок дома нет, сегодня в школу не придем“.

Один ученик у нас любит всех учителей оповещать, что он справил нужду в учительском туалете. Заглядывает в каждый класс во время урока – и сообщает о своем „подвиге“.

А сейчас пошла новая мода – у всех на глазах справить большую нужду где-нибудь в углу и ждать реакции. Они это делают за деньги. Класс сбрасывается, собирают от 10 до 20 евро на такую выходку. Слышала, что такие случаи уже были в других школах и профтехучилищах.

Многие девушки в 17 лет уже живут отдельно от родителей, снимают вместе с молодым человеком на пару комнату. При этом, когда они опаздывают на урок, объясняют: „Это мама виновата – она меня вовремя не разбудила“.

В прошлом году после 10-го класса от нас в профтехучилище ушла ученица, у которой на тот момент уже был ребенок. Он ходил в детский сад. За ней регулярно приходил ее парень, отец ребенка, такой же юный. Он не учился и не работал, но очень трепетно ждал свою возлюбленную, и они вместе шли в сад забирать ребенка. Одноклассницы ей помогали нянчить малыша, и, в общем, не сильно удивлялись ранней беременности.

Наша задача их выпустить после 10-го класса, чтобы они могли попытаться поступить в профтехучилище. На большее они рассчитывать не могут, потому что не набирают достаточного количества баллов, чтобы перейти в 11-й класс.

И при всем при этом, эти подростки часто совсем не приспособлены к жизни, не знают элементарных вещей. На уроке технологии выяснилось, что они не знают, как растопить масло, как помыть и порезать мясо, как поперчить и посолить. Одна ученица пыталась растопить масло, прижимая пачку к щеке. Поняла, что не получается, решила приложить его к батарее. На совет учителя, что это можно быстрее сделать на плите или в духовке, сказала, что это слишком сложно.

Некоторые из них, хотя им еще не исполнилось 18, уже работают, кто-то по вечерам после школы, кто-то в суточном режиме. В основном, в магазинах – в Lidl, Maxima. Разбирают товары на складе, фасуют, кого-то даже допускают работать на кассе. Некоторые стали продавцами в маленьких магазинах. Одной ученице – она работает посуточно – я даже говорю: не приходи на мой первый урок, отоспись. Про нее я точно знаю, что она потом отчитается и пришлёт мне работу.

Одна ученица решила, что сделает проектную работу по готовке макарон – придумает интересное блюдо. Но на фото, прикреплённых к проекту, везде была мама. Похоже, девочка просто засняла, как мама готовила макароны на ужин, и, недолго думая, решила этими фото проиллюстрировать свой проект.

Учим их готовить самые простые блюда. Даже сварить макароны – не переварить и не спалить – для них подчас непростая задача. Могут в маленькую кастрюлю высыпать сразу несколько пачек макарон. Видят, что все начинает превращаться в кашу и пытаются спасти ситуацию: „А давайте добавим сыра, будет лучше“. Или „А может кетчупа вольем?“. Или „Давайте огурец туда нарежем“. Есть это невозможно, но и выкинуть обидно. Они раскладывают свое творение по мусорным мешочкам и едят прямо из них. От тарелок наотрез отказываются.

Дело вовсе не в бедности. Эти подростки, в целом, из обеспеченных семей. Но у одних родители все время работают или часто уезжают в командировки, другие родители все время придираются, третьи окружают детей сверхопекой. Часто у подростков не складываются отношения с отчимом или они растут с одним родителем.

Как их лучше подготовить к взрослой жизни? Я, например, предлагала родителям отправить мальчиков в лагеря „Союза стрелков“ (Lietuvos šaulių sąjungа, там и как кружок может быть, походы организуют, военная подготовка для подростков) они обычно отвечают: „Сын не хочет“. Одна мама говорит: „Я сыну все несу в кроватку. И еду несу тоже“. Я спрашиваю ее сына: „Ты хоть раз помыл посуду?“ Отвечает: „Зачем? Ведь мама для этого есть!“ Я вижу, что ему явно не хватает авторитетной фигуры в жизни. Он слушается лишь школьную уборщицу. Она может и пошутить, и сделать ему замечание, и даже сурово рявкнуть, если надо: „Что, хулиган, опять что-то натворил?“. И он ее слушается!

Папы зачастую боятся что-либо слышать о школе. И если мама в отъезде, то подросток остается вообще без присмотра.

Очень чувствуется, что подростки жаждут реакции на свои действия. Начинают что-то ломать – и смотрят на учителя. Хотят обратить на себя внимание любым способом.

На это наложились последствия COVID-карантина. Чуть что – у детей сразу стресс. Поставил двойку – стресс, паническая атака. Их начинает трясти, они плачут, ругаются и орут на учителя. И это не спектакль. Они действительно так реагируют. Теперь мы уже знаем, что ниже четверки нашим „двоечникам“ мы поставить не можем – будет скандал.