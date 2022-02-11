Секретные планы на 16 февраля: поездка в Вильнюс, под "балкончик"

То, что 16 февраля в этом году не будет спокойный праздником, позволяет предположить тот факт, что в социальной сети призывают "освистать Витаутаса Ландсбергиса".

Похоже, что 89-летний первый фактический глава Литвы стал мишенью всех недовольных властями и измученных пандемией людей. Мобилизует недовольных "Союз семей", который хотел 16 февраля провести в столице митинг.

"Все люди поедут в Вильнюс, под балкончик. Толпа уже почувствовала вкус победы, при минимальных усилиях, свистом и криком, можно унизить власть", – сказал Delfi каунасец, который регулярно участвует в акциях "Союза семей".

Он прогнозировал, что в Каунасе в праздничный день будет спокойно, потому что там не будет людей, против которых стоит протестовать. Чем же обернется праздник в Вильнюсе?

Общественный деятель Андрюс Тапинас сказал, что на этот раз попытаются избежать сценария 13 января.

Не превратятся ли улицы в поле брани между людьми с разными позициями?

"Союз семей" не получил разрешение на проведение митингов, поэтому обратился в суд и заявил, что никакие акции проводить не будет.

Однако в социальных сетях уже распространяют информацию с призывом ехать в столицу к президентскому дворцу. Разрешение на акцию у президентского дворца никто не просил. Зачем, если в праздники и без того можно приходить в места различных мероприятий без отдельных разрешений?

Kvietimas vykti į Vilnių DELFI

"Наша цель – сказать обществу, что настало время обществу самостоятельно праздновать государственные праздники. Мы пришли к такому этапу, когда власти делают себе праздник, отгородившись заборчиком, а общество должно скинуться и сделать красивый праздник для себя. Такой праздник мы хотели устроить у памятника Й.Басанавичюсу", – сказал Delfi глава ассоциации "Союз семей" Раймондас Гринявичюс.

Один из представителей организации сказал, что разрешение просили только потому, что без него нельзя оборудовать сцену и установить аппаратуру.

"Ни нашу организацию, ни меня лично не интересует ни этот Ландсбергис, ни этот балкончик (с которого он по традиции выступает с речью – прим. авт.). Люди приедут со всей Литвы, дадут нам разрешение или нет – они все равно приедут. Это наши люди, люди других организаций, отдельные люди... Конечно, преодолев такой путь до Вильнюса, они будут участвовать во всех мероприятиях. Кто захочет, после нашего митинга пойдет, может, кому-то этот Ландсбергис интересен", – сказал Delfi Гринявичюс.

В социальных сетях призывают собраться в 11.30 ч. у президентского дворца, в 12 ч. там состоится торжественная церемония поднятия флага, в ней могут принимать участие все желающие. Похоже, этим и решили воспользоватся.

Гринявичюс сказал, что "Союз семей" ничего не организует. Он сказал, что о распространяемом в социальных сетях призыве ему ничего не известно и с "Союзом семей" это не связано.

Он считает, что 16 февраля стоять на балкончике есть право у всех подписантов, не только у Ландсбергиса. Гринявичюс сказал, что решение идти или не идти к балкончику и свистеть или не свистеть - личное дело каждого.

Когда Гринявичюсу напомнили, что Ландсбергис извинился за свои слова, сказанные в адрес участников митинга 13 января, он сказал, что это извинение не было искренним.

"Это извинение – результат пиар-кампании. Это он не по своему желанию сделал", – сказал глава "Союза семей".

Похоже участники акций протеста не намерены прощать Ландсбергису его слова и хотят ему отомстить. Несколько недель назад Delfi сообщили, что представители Жемайтии, которые поддерживают "Союз семей", намерены изготовить большого соломенного козла, привезти его в столицу и украшать цветами по случаю 16 февраля.

Такие планы Delfi подтвердил и член "Союза семей" Альгимантас Рустейка, правда, он сказал, что не знает, чья это инициатива.

По последним данным, соломенного козла планируют сжечь 16 февраля.

"Все может быть. Как говорится, люди на многое способны", – сказал Гринявичюс, заметив, что видит лишь один способ решение проблемы - создание нового правительства.

Запасной сценарий: митинг в Каунасе у исторического президентского дворца

О таком варианте рассказал один член "Союза семей", заметив, что этот вариант будет использован, если суд вынесет неблагоприятное решение по жалобе "Союза семей".

Гринявичюс сказал, что такой вариант обсуждался, но он маловероятен, поскольку все внимание концентрируется на Вильнюсе.