Сейм запретил электронные сигареты и наполнители, содержащие сахар и подсластители

"Сахар и подсластители вызывают привыкание. Именно этим манипулируют производители, чтобы привлечь наших детей, наше подрастающее поколение... Поэтому закон своевременный и нужный", — сказал Вилюс Семешка, депутат Сейма.
Аурелиюс Верига, депутат Сейма и бывший глава МинЗдрава, также рассказал о манипуляциях производителей электронных сигарет.
"Эти продукты с сахаром и подсластителями предназначены в первую очередь для детей. Для ребенка, который начинает что-либо потреблять, все должно быть вкусным, привлекательным и выглядеть красиво, и производители, зная это, создают такие продукты для них", — сказал А. Верига.
В настоящее время Закон о контроле табака, табачных изделий и сопутствующих товаров запрещает продажу электронных сигарет и наполнителей для электронных сигарет с жидкостью, содержащей ароматизаторы, отличные от запаха и/или вкуса табака, кофеин или таурин или другие добавки, а также стимулирующие соединения.