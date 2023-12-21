Сейм запретил электронные сигареты и наполнители, содержащие сахар и подсластители

 
ELTA
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Vienkartinės elektroninės cigaretės
Vienkartinės elektroninės cigaretės
ФОТО: AFP / Scanpix

Сейм запрещает электронные сигареты и наполнители, содержащие сахар и подсластители. Закон о запрете электронных сигарет, содержащих сахар и подсластители, вступит в силу 1 ноября следующего года.

"Сахар и подсластители вызывают привыкание. Именно этим манипулируют производители, чтобы привлечь наших детей, наше подрастающее поколение... Поэтому закон своевременный и нужный", — сказал Вилюс Семешка, депутат Сейма.

Аурелиюс Верига, депутат Сейма и бывший глава МинЗдрава, также рассказал о манипуляциях производителей электронных сигарет.

"Эти продукты с сахаром и подсластителями предназначены в первую очередь для детей. Для ребенка, который начинает что-либо потреблять, все должно быть вкусным, привлекательным и выглядеть красиво, и производители, зная это, создают такие продукты для них", — сказал А. Верига.

В настоящее время Закон о контроле табака, табачных изделий и сопутствующих товаров запрещает продажу электронных сигарет и наполнителей для электронных сигарет с жидкостью, содержащей ароматизаторы, отличные от запаха и/или вкуса табака, кофеин или таурин или другие добавки, а также стимулирующие соединения.

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