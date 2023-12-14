Сейм узаконил использование ночных прицелов на охоте

За поправки к закону проголосовали 69 парламентариев, против — трое, один член Сейма воздержался. Большинство политиков, выступавших против закона, не участвовали в голосовании.

Правда, Сейму еще предстоит принять решение по сопутствующим проектам пакета закона.

Инициаторы противоречиво оцениваемого закона предлагали узаконить приборы ночного видения для охоты, но призвали к четкому регулированию и ограничениям при использовании. Проект предусматривает использование ночных прицелов для охоты на кабанов, лис, енотовидных собак, енотов-полоскунов, американских норок, нутрий и ондатр.

Также планируется дополнить список запрещенных для охоты инструментов и снаряжения: луками и другим оружием с тетивой, а также собаками бойцовых и агрессивных пород.