Такое решение, по сведениям агентства ELTA, было принято тайным голосованием. За кандидатуру Л. Пернаваса проголосовали 69 депутатов Сейма, 23 не поддержали эту кандидатуру, 16 воздержались. Во второй половине дня на заседании Сейма были оглашены результаты голосования.
После голосования Л. Пернавас поблагодарил членов Сейма за оказанное ему доверие.
"Первыми задачами будут, конечно же, формирование команды, согласование общих принципов, начало тех работ, о которых я говорил на заседаниях во фракциях и комитетах", — сказал утвержденный на должность руководителя ССР Л. Пернавас.
Он пока не раскрыл, кого именно пригласит в свою команду.
Кандидатура бывшего начальника полиции Л. Пернаваса была представлена в Сейм президентом Гитанасом Науседой.
Л. Пернавас обладает 28-летним опытом работы в правоохранительной области. Учился в Литовской юридической академии, на Юридическом факультете Вильнюсского университета, где получил степень магистра.
Л. Пернавас служит в системе внутренних дел страны с 1995 года.
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