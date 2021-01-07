В первом чтении парламентарии одобрили поправки, они могут быть приняты в срочном порядке на следующей неделе.

Новый закон запретит поддержку действующим в Литве предприятиям, на которые распространяются международные финансовые санкции, а также узаконит выплаты для работников, увольняющихся с таких предприятий.

Представляя поправки, министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что они - оперативная реакция "на сложившуюся ситуацию в связи с применением санкций к действующему в Друскининкай санаторию Belorus.

"У нас нет никаких сомнений, что санкции были применены обоснованно, и напрямую финансируемые (белорусским - ред.) режимом хозяйствующие субъекты (...) обоснованно попали под санкции в нашей стране. Однако у нас также есть проблема, так как там работают люди, платят налоги, и они сейчас находятся в неизвестности с очень невнятными перспективами. (...) Эти работники нуждаются в дополнительной защите, в дополнительной мотивации, чтобы они могли принять решение об увольнении с такого места работы", - сказала М. Навицкене в Сейме.

По ее словам, такое регулирование нужно для того, чтобы у людей была "так называемая подушка и дополнительная мотивация, чтобы они не чувствовали себя в безвыходной ситуации".

Однако некоторые парламентарии подвергли критике это предложение Министерства соцзащиты и труда.

Если Сейм примет эти поправки к Закону о занятости, то на попавших под санкции предприятиях не будет поддерживаться трудоустройство, создание рабочих мест.

В случае неплатежеспособности оказавшегося под санкциями Евросоюза (ЕС) работодателя предлагается узаконить специальную "выплату в связи с применением санкций", которую смогут получить работники при увольнении с такого предприятия.

Размер выплаты составит 77,58% двух месячных зарплат, но не более 2890 евро или двух средних зарплат в стране.

Размер выплаты для работников, которые не проработали 12 месяцев, составит средний показатель доходов за проработанное время. Но и эта выплата не сможет превышать 2890 евро.

Средняя зарплата в Литве в 3-м квартале 2020 года составляла 1443 евро.

Эти выплаты предполагается выделять из Долгосрочного фонда трудовых выплат.

Санаторий Belorus - первый в истории Литвы случай, когда в отношении действующего в стране предприятия применены международные санкции.