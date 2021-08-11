Сейм разрешил в условиях экстремальной ситуации предоставить военным больше полномочий

Во вторник парламент принял соответствующие поправки к Уставу о применении военной силы. Они вступят в силу после подписания президентом.
Поправки инициировало правительство, чтобы у военных было больше полномочий с целью прекращения потоков нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.
В соответствии с поправками, в случаях экстремальных ситуаций, когда масштаб инцидента стремительно увеличивается, во избежание угрозы общественному спокойствию можно будет привлекать военные единицы.
Такое решение по предложению правительства на основании просьбы Комиссии по экстремальным ситуациям сможет принять Сейм, а в промежутке между сессиями Сейма - президент, но в таком случае его решение должно быть подтверждено на ближайшем заседании парламента.
Поправки предоставят военным право давать указания физическим и юридическим лицам, преследовать и задерживать лиц, которые не выполняют эти указания, а также подозреваемых в совершении преступлений, останавливать, проверять и досматривать транспортные средства, находящиеся в них грузы, лиц, багаж, использовать специальные средства.
В Литву в этом году незаконно прибыло более 4 тыс. мигрантов, однако их поток в последнее время заметно сократился после того, как пограничникам разрешили разворачивать мигрантов назад в Беларусь.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Во время беспорядков у парламента Литвы задержаны 26 подозреваемых трое стражей порядка в больнице (130)
Во вторник вечером во время беспорядков у здания...
Недовольные давлением работники завалили жалобами профсоюзы (7)
Недовольные давлением со стороны работодателей...
Полиция допрашивает задержанных за беспорядки, среди них есть и женщины (19)
Следователи Вильнюсской полиции со среды допрашивают...
Премьер Литвы – о символах на акции протеста: это недопустимая девальвация понятий, связанных с ужасной трагедией (54)
Премьер Литвы Ингрида Шимоните извинилась перед...
Глава МИД Литвы: вчера мне рекомендовали не выходить из парламента (77)
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что...