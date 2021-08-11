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Сейм Литвы разрешил в условиях экстремальной ситуации для разрешения возникшего кризиса привлекать военных и предоставить им больше полномочий.
Сейм разрешил в условиях экстремальной ситуации предоставить военным больше полномочий
© DELFI / Andrius Ufartas

Во вторник парламент принял соответствующие поправки к Уставу о применении военной силы. Они вступят в силу после подписания президентом.

Поправки инициировало правительство, чтобы у военных было больше полномочий с целью прекращения потоков нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

В соответствии с поправками, в случаях экстремальных ситуаций, когда масштаб инцидента стремительно увеличивается, во избежание угрозы общественному спокойствию можно будет привлекать военные единицы.

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Такое решение по предложению правительства на основании просьбы Комиссии по экстремальным ситуациям сможет принять Сейм, а в промежутке между сессиями Сейма - президент, но в таком случае его решение должно быть подтверждено на ближайшем заседании парламента.

Поправки предоставят военным право давать указания физическим и юридическим лицам, преследовать и задерживать лиц, которые не выполняют эти указания, а также подозреваемых в совершении преступлений, останавливать, проверять и досматривать транспортные средства, находящиеся в них грузы, лиц, багаж, использовать специальные средства.

В Литву в этом году незаконно прибыло более 4 тыс. мигрантов, однако их поток в последнее время заметно сократился после того, как пограничникам разрешили разворачивать мигрантов назад в Беларусь.

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