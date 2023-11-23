Сейм разрешил продажу продуктов питания с истекшим сроком годности

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ELTA
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Сегодня Сейм принял предложенные поправки к Закону о продовольствии, разрешающие продажу продуктов питания, безопасных и пригодных к употреблению после минимального истечения срока годности.

Кестутис Мажейка, член фракции демократов "Vardan Lietuvos" (Во имя Литвы), поддержавший предложение, заявил, что поправка важна для сокращения пищевых отходов, но при этом указал на потенциальные случаи мошенничества с продуктами питания.

Ева Пакарклите, которая также выступила в поддержку проекта, объяснила, что в Литве слишком много продуктов питания выбрасывается впустую.
"В среднем каждый житель Литвы выбрасывает около 141 кг продуктов питания в год. Во всем мире выбрасывается около трети всего производимого продовольствия... Я считаю, что этот проект будет способствовать уменьшению количества пищевых отходов, и мы будем больше соответствовать скандинавским странам, которые добились прогресса в этой области", - сказала И. Пакарклите.

Однако, представительно партии крестьян и зеленых, экс-министр здравоохранения — Аурелиюс Верига, выступающий против поправок к Закону о продовольствии, пояснил, что это не будет способствовать сокращению пищевых отходов, а продукты, которые должны были бы попасть в Банк продовольствия и идти на благотворительность, будут продаваться.

Инициаторы считают, что поправки к закону позволят потребителям дольше покупать и потреблять безопасные продукты, тем самым снижая количество пищевых отходов в розничной торговле.

Кроме того, это позволит повысить информированность потребителей, т.е. стимулировать их потреблять качественные продукты питания с маркировкой "Лучше всего до...", несмотря на то, что срок годности уже прошел. Предполагается, что это, в конечном итоге изменит негативные социальные установки и научит различать маркировки "Лучше всего до..." и "Годен до..."

Потенциальный экономический эффект от введения поправок, предлагаемых проектом Закона о продовольствии, оценивается в 147,6 млн. евро в год.

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