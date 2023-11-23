Сейм разрешил продажу продуктов питания с истекшим сроком годности

Кестутис Мажейка, член фракции демократов "Vardan Lietuvos" (Во имя Литвы), поддержавший предложение, заявил, что поправка важна для сокращения пищевых отходов, но при этом указал на потенциальные случаи мошенничества с продуктами питания.

Ева Пакарклите, которая также выступила в поддержку проекта, объяснила, что в Литве слишком много продуктов питания выбрасывается впустую.

"В среднем каждый житель Литвы выбрасывает около 141 кг продуктов питания в год. Во всем мире выбрасывается около трети всего производимого продовольствия... Я считаю, что этот проект будет способствовать уменьшению количества пищевых отходов, и мы будем больше соответствовать скандинавским странам, которые добились прогресса в этой области", - сказала И. Пакарклите.