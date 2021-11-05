Сейм рассмотрит предложение продлить полномочия военных на границе с Беларусью

В четверг этот проект постановления был принят Сеймом в первом чтении. Теперь его рассмотрит парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне.
Полномочия военных на границе предлагается продлить из-за продолжающегося миграционного кризиса – сделать это неделю назад предложила правительственная Комиссия по экстремальным ситуациям.
По словам вице-министра обороны Жильвинаса Томкуса, полномочия армии, которая помогает на границе пограничникам и Службе общественной безопасности, истекают 13 ноября.
Сейм в августе принял изменения в Уставе использования военной силы, поэтому появилась возможность предоставить военным дополнительные полномочия.
У военных на границе, как и у пограничников, для противодействия нелегальной миграции есть полномочия задерживать лиц или применять специальные средства.
Сейчас на границе с Беларусью возводится и физический барьер.
В этом году из Беларуси в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов. За период со 2 августа, когда стали применять тактика разворачивания мигрантов, в страну не пропущено около 5,6 тыс. иностранцев.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В этой связи в Литве объявлена экстремальная ситуация.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Советник премьера Литвы: надо усилить контроль над "паспортами возможностей" (45)
Советник премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните...
За неделю от коронавируса в Литве скончались два человека младше 40 лет (3)
COVID-19 в Литве унес жизнь еще одной молодой женщины. На...
Эпидемиологическая карта Литвы – число новых случаев растет только в 10 муниципалитетах (3)
За последние сутки в Литве снова установили больше 3000...
Эпидемиолог: после контакта с зараженными привитые тоже должны будут изолироваться (5)
Вакцинированные люди, у которых был контакт высокой...
Коронавирус в Литве: 3183 новых случая и 22 смерти
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3183 новых случая...