aA
Сейм Литвы рассмотрит предложение продлить на три месяца полномочия армии на границе с Беларусью.
Сейм рассмотрит предложение продлить полномочия военных на границе с Беларусью
© DELFI / Domantas Pipas

В четверг этот проект постановления был принят Сеймом в первом чтении. Теперь его рассмотрит парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне.

Полномочия военных на границе предлагается продлить из-за продолжающегося миграционного кризиса – сделать это неделю назад предложила правительственная Комиссия по экстремальным ситуациям.

По словам вице-министра обороны Жильвинаса Томкуса, полномочия армии, которая помогает на границе пограничникам и Службе общественной безопасности, истекают 13 ноября.

Статьи по теме:
В обновленной Стратегии нацбезопасности Литвы - угрозы со стороны России, Беларуси и Китая  (35)
За помощь в обуздании миграционного кризиса военные получат выплаты от Минобороны  (13)

Сейм в августе принял изменения в Уставе использования военной силы, поэтому появилась возможность предоставить военным дополнительные полномочия.

У военных на границе, как и у пограничников, для противодействия нелегальной миграции есть полномочия задерживать лиц или применять специальные средства.

Сейчас на границе с Беларусью возводится и физический барьер.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов. За период со 2 августа, когда стали применять тактика разворачивания мигрантов, в страну не пропущено около 5,6 тыс. иностранцев.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В этой связи в Литве объявлена экстремальная ситуация.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Полномочия армии Литвы на границе с Беларусью предлагают продлить на 3 месяца (3)

Комиссия по экстремальным ситуациям при правительстве...

TOP новостей

Советник премьера Литвы: надо усилить контроль над "паспортами возможностей" (45)

Советник премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните...

За неделю от коронавируса в Литве скончались два человека младше 40 лет (3)

COVID-19 в Литве унес жизнь еще одной молодой женщины. На...

Эпидемиологическая карта Литвы – число новых случаев растет только в 10 муниципалитетах (3)

За последние сутки в Литве снова установили больше 3000...

Эпидемиолог: после контакта с зараженными привитые тоже должны будут изолироваться (5)

Вакцинированные люди, у которых был контакт высокой...

Коронавирус в Литве: 3183 новых случая и 22 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3183 новых случая...