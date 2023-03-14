До сих пор чрезвычайное положение действовало до 16 марта включительно. Этот срок продлен до 2 мая включительно.

Как и прежде, режим чрезвычайного положения будет действовать только на части территории государства – пограничном участке вблизи государственной границы с Беларусью и Калининградской областью, а также в контрольно-пропускных пунктах, расположенных за пределами пограничного участка.

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После одобрения законопроекта Сеймом, во время чрезвычайного положения государственная граница будет по-прежнему охраняться в усиленном режиме и осуществляться пограничный контроль. Также будет продлен более строгий визовый режим для граждан России и Беларуси.

Во время чрезвычайного положения также возможно более свободное использование государственного резерва в целях обеспечения финансирования соответствующих учреждений и устранения возможных угроз интересам национальной безопасности государства.

ELTA напоминает, что 24 февраля прошлого года, когда Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, Сейм Литвы собрался на внеочередную сессию и принял решение о введении чрезвычайного положения во всей стране. Позже этот режим продлевался несколько раз, но уже только в приграничных районах страны.