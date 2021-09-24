Парламентарии 64 голосами "за" приняли соответствующую резолюцию, инициированную консерватором Эмануэлисом Зингерисом.
В ней Сейм подчеркнул, что памятников коллаборантам с нацистской и советской властями не должно остаться в общественном пространстве, памяти о них не место в образовательных программах.
"Необходимо продолжать установление личностей погибших во время Холокоста евреев, чтобы можно было увековечить места убийств именами и фамилиями жертв", – говорится в документе.
Сейм также призывает назвать именами Праведников народов мира улицы, скверы и школы.
Вильнюсскому городскому самоуправлению предлагается назвать какое-нибудь из общественных пространств именем спасшего тысячи евреев японского дипломата Тиунэ Сугихары.
В этом году исполняется 80 лет с начала геноцида евреев в Литве. Кроме того, 23 сентября отмечался День памяти геноцида евреев Литвы. В этот день в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское еврейское гетто.
В годы Второй мировой войны в Литве было убито около 195 тыс. евреев.
По данным Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы, до Второй мировой войны в Литве проживало около 208 тыс. евреев.
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