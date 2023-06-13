Сейм одобрил законопроект о запрете продажи ароматизированных изделий из нагреваемого табака

Принимая во внимание положения делегированной директивы Европейской комиссии (ЕК), цель поправок заключается в отмене некоторых действующих исключений для изделий из нагреваемого табака. Планируется запретить поставку ароматизированных изделий из нагреваемого табака на рынок.
Они также направлены на отмену исключения для изделий из нагреваемого табака и возложению обязательств по маркировке упаковки с указанием информационного сообщения и предупреждения о возможном вреде здоровью.
Предлагаемые ограничения основаны на директиве ЕС, направленной на сокращение потребления табачных изделий в Европейском союзе.
Государства-члены обязаны принять и обнародовать законы и иные правовые акты до 23 июля 2023 года.
Действующие же положения закона о контроле над табаком, табачными изделиями и сопутствующими товарами не запрещают поставлять на рынок ароматизированные изделия из нагреваемого табака. Однако такие требования распространяются на сигареты и сигаретный табак.
После обсуждения за эти правки в закон проголосовали 64 парламентария, 5 парламентариев воздержались. Для принятия новых положений Сейму придется провести повторное голосование.
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