Сейм одобрил законоправки, которые позволят проверять личные вещи учащихся без согласия родителей

"Трудовики" предлагают узаконить, что "учащийся в порядке, установленном во внутренних правилах Школы или по требованию сотрудника полиции, должен предъявить личные вещи на проверку с целью удостовериться, что в школу не проносятся запрещенные вещества, изделия и другие принадлежности".

В настоящее время возможность проверки личных вещей учащихся предусмотрена только при наличии письменного договора между школой и родителями учащихся.

"Естественно, что есть немало таких школ, которые не хотят, чтобы в договорах между школой и родителями была предусмотрена проверка шкафчика, вещей ребенка. Школы не хотят терять рейтинги, потому что они потеряют детей, а дети – это корзина учащегося, финансирование.