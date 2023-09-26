Сейм одобрил законоправки, которые позволят проверять личные вещи учащихся без согласия родителей

"Трудовики" предлагают узаконить, что "учащийся в порядке, установленном во внутренних правилах Школы или по требованию сотрудника полиции, должен предъявить личные вещи на проверку с целью удостовериться, что в школу не проносятся запрещенные вещества, изделия и другие принадлежности".
В настоящее время возможность проверки личных вещей учащихся предусмотрена только при наличии письменного договора между школой и родителями учащихся.
"Естественно, что есть немало таких школ, которые не хотят, чтобы в договорах между школой и родителями была предусмотрена проверка шкафчика, вещей ребенка. Школы не хотят терять рейтинги, потому что они потеряют детей, а дети – это корзина учащегося, финансирование.
Поэтому разрешение на проверку вещей ребенка и шкафчиков должно быть не вопросом желания или нежелания школ, а вопросом ответственности государства, ведь государство должно обеспечить безопасную среду для учащихся. Не должно сводиться к диалогу администрации школы с родителями или учениками. Права человека очень важны, но когда ситуация с наркотическими веществами в школах настолько критическая, мы должны говорить и о других правах – праве родителей чувствовать себя в безопасности, когда их ребенок идет в школу", – говорит председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.
"В разговоре с представителями школ и полиции мы очень четко услышали их ожидания и опасения, что основная проблема распространения электронных сигарет среди детей и молодежи заключается в том, что никто не может проверять вещи детей без согласия родителей", — сказала парламентарий Ева Качинскайте-Урбонене.
По словам члена Сейма Витаутаса Гапшиса, территория школы является территорией Литовской Республики и сотрудникам полиции должна быть предоставлена возможность без дополнительных препятствий, согласования и согласия проверять учащихся на наличие наркотических веществ.
"Сами должностные лица отмечают, что сейчас процесс такой сложный, что пять учреждений должны провести день в школе чтобы проверить ребенка. Очевидно, что мы должны создать более безопасную среду для всех учащихся", — говорит парламентарий Витаутас Гапшис.
За предложенные поправки к закону об образовании во вторник проголосовали 94 депутата Сейма, против – 7, воздержались – 17. Дальнейшее обсуждение поправок в зале Сейма запланировано на 5 декабря.