Сейм одобрил уточнение положений выплаты пособий по болезни лицам, воспитывающим детей

Это будет действовать даже без объявления чрезвычайной ситуации или карантина.
На внеочередном заседании в понедельник Сейм одобрил это предложение МСЗТ. За него проголосовали все 118 участвовавших в заседании членов Сейма.
Если в связи со вспышкой инфекционного заболевания в образовательном учреждении вводится режим, ограничивающий распространение инфекции, и ребенок не может ходить в школу, пособие по болезни смогут получать не только мать, отец, приемные родители, дежурные опекуны, попечители или лицо, временно осуществляющее уход за ребенком, но и бабушки, дедушки и лица, временно ухаживающие за лицом с ограниченными возможностями.
Также уточнен список детей, за которыми можно будет ухаживать на дому и получать пособие по болезни после установления в образовательном учреждении режима ограничения распространения инфекций.
Пособие по болезни теперь можно будет получать в случае ухода за ребенком до 4 класса включительно, за человеком с ограниченными возможностями, до тех пор, пока он обучается по общеобразовательной программе или по общеобразовательной программе, адаптированной к его специальным потребностям.
До сих пор пособие по болезни выплачивалось за уход за ребенком, обучающимся по программе дошкольного, предшкольного или начального образования.
Поправки к правовым актам вступят в силу 1 ноября 2022 г.
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