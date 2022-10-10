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С 1 ноября текущего года не только родители, но и бабушки и дедушки смогут ухаживать за внуками и получать пособия по болезни, если из-за вспышки инфекционного заболевания или эпидемии, например гриппа или COVID-19, в образовательном учреждении объявляется режим, ограничивающий распространение инфекции, и дети не могут посещать учебное заведение, – остаются дома, говорится в сообщении Министерства социальной защиты и труда (МСЗТ).
Сейм одобрил уточнение положений выплаты пособий по болезни лицам, воспитывающим детей
© Vida Press

Это будет действовать даже без объявления чрезвычайной ситуации или карантина.

На внеочередном заседании в понедельник Сейм одобрил это предложение МСЗТ. За него проголосовали все 118 участвовавших в заседании членов Сейма.

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Если в связи со вспышкой инфекционного заболевания в образовательном учреждении вводится режим, ограничивающий распространение инфекции, и ребенок не может ходить в школу, пособие по болезни смогут получать не только мать, отец, приемные родители, дежурные опекуны, попечители или лицо, временно осуществляющее уход за ребенком, но и бабушки, дедушки и лица, временно ухаживающие за лицом с ограниченными возможностями.
Также уточнен список детей, за которыми можно будет ухаживать на дому и получать пособие по болезни после установления в образовательном учреждении режима ограничения распространения инфекций.

Пособие по болезни теперь можно будет получать в случае ухода за ребенком до 4 класса включительно, за человеком с ограниченными возможностями, до тех пор, пока он обучается по общеобразовательной программе или по общеобразовательной программе, адаптированной к его специальным потребностям.

До сих пор пособие по болезни выплачивалось за уход за ребенком, обучающимся по программе дошкольного, предшкольного или начального образования.

Поправки к правовым актам вступят в силу 1 ноября 2022 г.

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