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Во вторник Сейм одобрил правки в закон, направленные на повышение минимальных пособий по материнству, отцовству и уходу за ребенком до 368,48 евро после вычета налогов.
Сейм одобрил решение о повышении минимальных пособий по уходу за ребенком до 368,48 евро
© Shutterstock

За проголосовали 75 депутатов, против и воздержавшихся не было.
Законопроект предусматривает повышение минимальных пособий по материнству, отцовству и уходу за ребенком с 6 базовых социальных пособий (БСБ) (294 евро "до вычета налогов " или 276,36 евро "после вычета налогов") до 8 БСБ (392 евро "до вычета налогов" или 368,48 евро "после вычета налогов").

Также предлагается обеспечить, чтобы пособия по социальному страхованию материнства, отцовства и ухода за ребенком превышали действующую в настоящее время сумму минимальных потребностей в потреблении (СМПП) (354 евро).

В целях обеспечения правовой ясности и беспрепятственного исполнения закона о социальном страховании по случаю болезни и материнству, в законе предусмотрено, что пособия по материнству, отцовству и уходу за ребенком в месяц не могут быть меньше 8 сумм БСБ, действовавших не в последнем квартале, а в месяце, предшествовавшем дню возникновения права на получение пособия по материнству, отцовству или уходу за ребенком. Предлагаемая дата вступления в силу положений этой части проекта закона о болезни и материнстве – 1 июля 2023 года.

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