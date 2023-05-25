За реформу проголосовали 78 членов Сейма, против – 2, воздержались 45 парламентариев.

"Сегодня будущее госслужбы в ваших руках. Очевидно, что, если ничего не делать, некому будет решать вопросы образования, здравоохранения, безопасности и другие важные для нашей страны вопросы. Продолжит увеличиваться разрыв между государственным и частным сектором, несправедливая и немотивирующая система зарплат будет продолжать существовать, а количество выгоревших и недовольных государственных служащих будет продолжать расти", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайте во время заседания Сейма.

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"Поэтому я призываю вас проголосовать за прорыв. Да, это начало, предстоит еще много работы, но прорыв очень важен для нашей страны", - подчеркнула министр.

Изменения в зарплатах политиков и госслужащих

С 1 июля текущего года должны увеличиться зарплаты судей, мэров и руководства Службы специальных расследований (ССР) и разведывательных структур. А с 1 января 2024 г. изменения в зарплатах запланированы и для других групп госслужащих.

В то же время второй и важный этап пересмотра заработной платы предлагается запланировать на 2025 год. Таким образом, второе повышение зарплаты и более существенные изменения для госслужащих будут в 2026 году.

Также было решено отказаться от так называемых "половинчатых каденций руководителей", которые были предложены для того, чтобы руководители государственных учреждений, проработавшие более половины срока, не могли претендовать на более высокую заработную плату. Сейм одобрил предложение не применять это разделение.

Также предусматривается, чтобы отбор руководителей был централизован и организовывался Агентством государственного управления.

В Комитете госуправления и самоуправлений также согласовал новый базовый размер для расчета заработной платы государственных служащих. Было решено привязать его к среднемесячной заработной плате. В законопроекте предлагается в качестве базового размера в 2022 г. установить размер среднемесячной зарплаты – 1 785,4 евро.

После принятия пакета законов оклады политиков, государственных служащих и судей будут проиндексированы на ту же сумму, которая согласована в национальном коллективном договоре об увеличении фонда зарплат учреждений.

Сохраняются надбавки за выслугу лет и отпускные

Также в Комитете по госуправлению и самоуправлениям достигнуто компромиссное решение оставить в силе порядок отпусков госслужащих и доплаты к окладу за выслугу лет. Однако комитет одобрил предложение о сокращении стажа, за который выплачивается надбавка к окладу, с 30 до 20 проц. размера должностного оклада. Но для сотрудников, которые уже накопили больший стаж, планируется сделать исключение – их надбавка не будет уменьшена.

Реформа также предусматривает, что работники, которые до 2023 г. не получили высшее образование, смогут продолжить работу только в действующей должности до достижения 65-летнего возраста. Для них также не будет применяться продление службы.

Кроме того, государственная реформа направлена ​​на установление того, что администрирование кадров, бухгалтерский учет, управление документами, учет и хранение, публичные закупки, внутренний аудит, управление проектами, поддержка связей с общественностью, внутренние расследования, управление информационно-коммуникационными технологиями, управление имуществом, другие виды хозяйственной деятельности технического характера будет считаться внутренней административной деятельностью учреждения, и эти функции должны выполняться негосударственными служащими.

Поэтому до 2025 г. учреждения должны пересмотреть должности государственных служащих и указанные должности, либо заменить их на занятых по трудовым договорам, либо упразднить должность. По словам инициаторов, для того чтобы процесс прошел гладко, Агентство государственного управления проверит все учреждения и эти завершенные процессы в течение 5 лет.

На первом этапе реформы государственной службы вносятся изменения в 34 законодательных акта.