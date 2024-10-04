Сейм одобрил предложение запретить сотрудникам, работающим с секретной информацией, выезжать в недружественные страны

Это предложение было единогласно одобрено всеми 80 членами Сейма, принявшими участие в голосовании.
Инициаторы проекта утверждают, что эти поправки к закону направлены на повышение устойчивости госслужбы, армии и людей, работающих в важных учреждениях и службах.
Принятые поправки устанавливают ограничение для сотрудников субъектов гостайны на выезд в зарубежные страны или на территории, где их присутствие может представлять угрозу национальной безопасности Литвы.
Предусматривается, что сотрудник субъекта гостайны или стрелок, которому выдано разрешение на работу или ознакомление с секретной информацией, либо предоставлено право на работу или ознакомление с секретной информацией, отмеченной грифом секретности „Ограниченное использование“, будет запрещено выезжать в недружественные зарубежные страны не в целях службы или работы. Их перечень утверждается Правительством после оценки факторов риска и угроз национальной безопасности, определенных в Стратегии национальной безопасности и других документах планирования.
Также проектом предусмотрено, что статус субъекта тайны может быть присвоен акционерному обществу или закрытому акционерному обществу. Такой статус предлагается предоставить только такому акционерному обществу, акции которого, дающие все голоса на общем собрании акционеров, принадлежат государству, муниципалитету или компании, управляемой государством.
Принятые поправки также уточняют порядок действия разрешений на ознакомление с секретной информацией.