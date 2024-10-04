Сейм одобрил предложение запретить сотрудникам, работающим с секретной информацией, выезжать в недружественные страны

Это предложение было единогласно одобрено всеми 80 членами Сейма, принявшими участие в голосовании.

Инициаторы проекта утверждают, что эти поправки к закону направлены на повышение устойчивости госслужбы, армии и людей, работающих в важных учреждениях и службах.

Принятые поправки устанавливают ограничение для сотрудников субъектов гостайны на выезд в зарубежные страны или на территории, где их присутствие может представлять угрозу национальной безопасности Литвы.