Сейм обязал ежегодно проверять судимость тех, кто работает с детьми: они будут обязаны иметь специальный QR-код

Поправки, инициированные Министерством социальной защиты и труда (МСЗТ), предусматривают, что лица, работающие с детьми, будут обязаны иметь специальный электронный документ – QR-код, – с помощью которого как работодатели, так и родители детей смогут проверять, не совершал ли человек преступлений в прошлом.
Изменения в законодательстве также ужесточили ответственность работодателей – предусматривается, что руководители учреждения при приеме на работу лиц, деятельность которых связана с детьми, будут обязаны проверять вышеупомянутый QR-код. Подобную проверку придется периодически повторять – не реже одного раза в год.
Контроль за процедурами также будут контролировать ответственные учреждения – Служба защиты прав ребенка и усыновления и Государственная инспекция труда смогут в любой момент проверить, как работодатели выполняют обязательства, предусмотренные законом. Департамент по надзору за социальными услугами будет обеспечивать контроль в учреждениях, предприятиях и организациях социальных услуг. В свою очередь, Национальное агентство образования будет отвечать за образовательные и спортивные учреждения, а Государственная служба аккредитации деятельности здравоохранения – за сферу здравоохранения.
За неисполнение установленных обязанностей предусмотрена административная ответственность. Если работодатель не проверит QR-код человека перед приемом его на работу или раз в год, ему будет грозить штраф в размере от 300 до 500 евро.
За повторные нарушения штраф увеличится с 500 до 1 тыс. евро. Более крупный штраф предусмотрен в случае, если будет установлено, что деятельность осуществляет осужденный – от 3 тыс. до 5 тыс. евро, а если такой случай будет установлен повторно, то штраф будет составлять от 5 тыс. до 6 тыс. евро.
Поправки к Закону об основах защиты прав ребенка, предусматривающие вышеуказанные изменения, поддержали 100 парламентариев, один проголосовал против, воздержавшихся не было. Изменения вступят в силу 1 ноября 2024 года.