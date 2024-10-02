Сейм на стадии рассмотрения одобрил Законопроект о национальных меньшинствах Литвы

Во вторник за этот документ, регулирующий право национальных меньшинств на сохранение культуры, обычаев, языка и образования, проголосовали 72 члена Сейма, 7 были против, а 14 депутатов воздержались. До появления закона о национальных меньшинствах остался последний шаг – стадия принятия.
В законопроекте говорится об обязательствах государства по созданию условий для сохранения и развития традиций, обычаев, культурной и языковой самобытности национальных меньшинств. В документе подчеркивается, что никто не может быть принужден доказывать свою принадлежность к национальному меньшинству, публично раскрывать свою национальную принадлежность или отказываться от принадлежности к национальному меньшинству.
В доработанном проекте закона появились новые положения, касающиеся исторических национальных меньшинств и их прав, предложенные депутатом Сейма Далей Асанавичюте. Историческими национальными меньшинствами предлагается считать национальные меньшинства, находящиеся под угрозой исчезновения и не имеющие своей исторической родины, с которой они могут идентифицироваться в настоящее время. Исторические национальные меньшинства, как отмечается в проекте, имеют право на выживание и сохранение своей культуры, традиций, обычаев и языка.
В законе предлагается установить, что каждый человек, принадлежащий к национальному меньшинству, имеет право свободно и неограниченно, в частной и публичной форме, устно и письменно использовать свой язык.
Проект документа регламентирует право на образование на языке национального меньшинства. Лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, имеет право учиться на языке национального меньшинства или изучать язык национального меньшинства в общеобразовательных школах и школах неформального образования. Государственные учреждения должны обеспечить условия для подготовки педагогов родного языка национальных меньшинств, закупить учебники и другие учебные пособия для преподавания родных языков национальных меньшинств, предусмотренные двусторонними или многосторонними международными соглашениями Литвы со странами Евросоюза.
В законопроекте предлагается предусмотреть право национальных меньшинств объединяться в организации, путем создания ассоциаций или других публичных юридических лиц, создавать политические организации.
Кроме того, в проекте предлагается создать Совет национальных меньшинств. Это будет коллегиальное консультативное учреждение, действующее на общественных началах и предоставляющее предложения государственным и муниципальным учреждениям. Совет национальных меньшинств будет состоять из представителей организаций, объединяющих национальные меньшинства.
При реализации прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, законом предлагается запретить „разжигание национальной, расовой, религиозной или социальной ненависти, насилия, распространение клеветы или дезинформации“.
C 2010 года утратил силу Закон о национальных меньшинствах, принятый 23 ноября 1989 года и дополненный, измененный Верховным Советом-Восстановительным Сеймом 29 января 1991 года.
В настоящее время права и свободы национальных меньшинств, их защита регулируются различными документами.