Сегодня 103 голосами "за", при одном парламентарии, голосовавшем против и трех воздержавшихся Сейм принял такие поправки. Они вступят в силу с июля.

В поправках устанавливается, что журналисты обладают правом безвозмездно получать данные из трех реестров Реестрового центра, то есть Реестра юридических лиц, Реестра недвижимого имущества и Информационной системы участников юридических лиц.

Журналисты смогут получать все актуальные и исторические данные об участниках юридического лица, получателях выгоды, за исключением личного кода физического лица, места жительства или адреса для корреспонденции.

Информацию реестров смогут получать журналисты, у которых есть договор со средством массовой информации, которое занимается подготовкой информации.

Распространитель информации может иметь не более двух действующих серьезных нарушений и не должен причисляться к категории СМИ, не соблюдающих профессиональную этику.

В данный момент права журналистов на получение этих данных регулируются подзаконными актами.

В последнее время журналисты просили расширить объем предоставляемых им данных с возможностью получения исторических данных Реестра недвижимого имущества и более точной информации о долях акций юридических лиц.