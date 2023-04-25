Сейм Литвы возвращается к вопросу декриминализации конопли

Парламентарии намерены рассмотреть предусматривающие это поправки к Уголовному кодексу, доработанные парламентским Комитетом по праву и правопорядку. Уже третий вариант предусматривает, что от уголовной ответственности будут освобождены лица, которые "незаконно производили, перерабатывали, приобретали, хранили, перевозили или отправляли небольшое количество конопли (ее частей), конопляного масла, конопляной смолы, экстрактов конопли или настоек без целей их продажи или другого распространения".

Председатель Комиссии по этике и процедурам Аушрине Норкене во вторник также намерена представить Сейму выводы этого комиссии. Стражи этики установили, что 15 декабря прошлого года при рассмотрении на пленарном заседании Сейма проектов поправок к Кодекс административных правонарушений и в Уголовный кодекс, связанных с декриминализацией наркотиков, в связи с не обращением за выводом оценки воздействия правового регулирования, был нарушен статут Сейма.

Парламентская Комиссия по этике и процедурам предложила Сейму решить, начинать ли процедуру их рассмотрения повторно с той стадии, когда было совершено нарушение.

Кстати, чуть позже – 18 января этого года парламентский Комитет по праву и правопорядку исправил эту ошибку, приняв решение инициировать экспертную оценку проектов правовых актов, предусматривающих декриминализацию конопли.

Во вторник судьба этого вопроса также будет зависеть от того, как Сейм отреагирует на рекомендацию стражей этики.

Статутом (Устав) Сейма предусмотрено, что процедуры рассмотрения или принятия могут быть возобновлены постановлением Сейма со стадии совершения нарушения, если нарушение в сфере согласования публичных и частных интересов устанавливается Комиссией по этике и процедурам.

Если Комиссия по этике и процедурам констатирует, что законотворческий порядок или другие важные положения этого статута были грубо нарушены, и это привело к решению Сейма, Сейм голосует за признание оспариваемого закона недействительным или сохранение его в силе.

В настоящее время за хранение небольшого количества любых наркотических веществ грозит уголовная ответственность.