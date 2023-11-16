Сейм Литвы расширил возможность литовцам за рубежом получить литовское гражданство

"Я получила ряд просьб от литовцев за рубежом отменить действующее ограничение, поскольку некоторые люди по незнанию лишились возможности быть гражданином Литвы, хотя им хотелось бы иметь это гражданство. Такое изменение закона очень важно для наших зарубежных общин, пока не будет изменена Конституция", - сказала избранная в Округе литовцев мира член Сейма А. Армонайте.