Сейм Литвы расширил возможность литовцам за рубежом получить литовское гражданство

За предусматривающие это поправки, инициированные членом Сейма Аушрине Армонайте, в четверг проголосовали 107 членов Сейма, никто не голосовал против, воздержались 4 парламентария.
Действующий в настоящее время порядок предусматривает, что в отношении детей граждан Литвы до достижения ими 18-летнего возраста может быть подано заявление о признании их гражданами Литвы, если они приобрели гражданство другого государства по рождению в период с 11 марта 1990 года по 22 июля 2008 года.
По достижении совершеннолетия лицо теряет возможность подать заявление о предоставлении гражданства Литвы в соответствии с исключением, предусмотренным Законом о гражданстве.
Согласно пресс-релизу, принятые поправки к закону позволят подать заявление о предоставлении литовского гражданства также лицам, достигшим совершеннолетия, если гражданство принадлежало им согласно предусмотренному исключению.
Литовцы за рубежом смогут подавать заявления о сохранении гражданства в дипломатические представительства и консульские учреждения Литвы.
"Я получила ряд просьб от литовцев за рубежом отменить действующее ограничение, поскольку некоторые люди по незнанию лишились возможности быть гражданином Литвы, хотя им хотелось бы иметь это гражданство. Такое изменение закона очень важно для наших зарубежных общин, пока не будет изменена Конституция", - сказала избранная в Округе литовцев мира член Сейма А. Армонайте.