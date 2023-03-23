Сейм Литвы принял поправки об утрате гражданства лицами с двойным гражданством

За проект проголосовали 62 члена Сейма, против – 12, воздержались 4 парламентария.

Закон регламентирует, что гражданство Литовской Республики утрачивается, если лицо, получившее гражданство Литовской Республики в порядке исключения, будучи одновременно гражданином другого государства, своими действиями угрожает интересам Литовской Республики, публично выражает поддержку государству, которое представляет угрозу для Литовской Республики и/или интересам безопасности других государств-членов Европейского союза и/или их союзников, тем самым пороча имя Литовской Республики.

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Закон также регламентирует действия учреждений при решении вопроса утраты гражданства.

В законе утверждаются новые функции Комиссии по делам гражданства, которая предварительно рассмотрит обращение министра внутренних дел относительно принятия решения об утрате гражданства Литовской Республики, предоставленного в порядке исключения и внесет предложения президенту Республики по этому вопросу.

Предусматривается, что лицо, относительно которого было получено обращение от министра внутренних дел и/или представляющего его адвоката, будет иметь право давать разъяснения на заседании Комиссии по делам гражданства.

В законе отмечается, что министр внутренних дел обращается к президенту Республики за решением об утрате гражданства Литовской Республики, предоставленного в порядке исключения, после выяснения указанных обстоятельств и/или получения соответствующей информации об этом от компетентных государственных учреждений. Ожидается, что решения об утрате гражданства Литовской Республики, предоставленного в порядке исключения, будет принимать президент Республики, а министр внутренних дел будет подписывать не только декреты президента Республики о предоставлении, сохранении, возвращение гражданства Литовской Республики, но и об утрате гражданства Литовской Республики, предоставленного в порядке исключения.