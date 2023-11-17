Сейм Литвы будет решать, разрешить ли продажу продуктов питания с истекшим сроком годности

По мнению инициаторов поправок в закон, после реализации этих изменений масштабы пищевых отходов в Литве значительно сократятся.
"Продукты длительного хранения с пометкой "Годен до..." теперь не могут продаваться после этой даты, хотя они пригодны для использования и могут продолжать продаваться. Поэтому в законопроекте предлагается отменить такой запрет и разрешить продажу данной продукции. Конечно, также ввести дополнительные условия, это будет четко обозначено", - сказал член Партии свободы Каспарас Адомайтис.
Поправки, инициированные Министерством экономики и инноваций, предполагают, что продавцы могут продлить срок годности только в том случае, если продукты питания упакованы в оригинальную упаковку производителя, она не повреждена, и потребитель должным образом и четко проинформирован о том, что они по-прежнему действительны и безопасны для потребления. На упаковке таких продуктов питания с увеличенным сроком годности необходимо будет четко указывать первоначальный срок годности.
Исключения будут распространяться на пищевые добавки, детские смеси и предназначенные для них пищевые продукты, пищевые продукты специального медицинского назначения, а также заменители суточного рациона для контроля веса. Добавки и детское питание будут запрещены к продаже после истечения минимального срока годности.
За такой проект в четверг проголосовали 80 членов Сейма, против – 1, воздержались 3 парламентария. Для того чтобы новые положения были приняты, Сейму потребуется голосовать еще раз.
В Литве ежегодно выбрасывается почти 400 тыс. тонн продуктов питания. Примерно шестую часть этого количества выбрасывают торговые центры. Это еда, которую нельзя продать или пожертвовать.
Пометка "Годен до..." указывает только рекомендуемую дату употребления продукта. Поэтому в реальности такие продукты, если они хранились правильно, обычно можно есть дольше, чем указано на упаковке. Это касается таких продуктов, как макароны, чай, растительное масло, сахар, кофе, крупы, консервы и другие продукты длительного хранения.
Дольше продавать такие продукты в Литве разрешают Ирландия, Дания, Италия, Великобритания, Люксембург, Норвегия, Нидерланды, Словения, Финляндия, Швеция, Австрия и Словакия.
Не может быть продлен срок годности пищевых добавок, детского питания, пищевой продукции специального медицинского назначения, а также молока, мяса и других скоропортящихся продуктов.