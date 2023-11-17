Сейм Литвы будет решать, разрешить ли продажу продуктов питания с истекшим сроком годности

По мнению инициаторов поправок в закон, после реализации этих изменений масштабы пищевых отходов в Литве значительно сократятся.

"Продукты длительного хранения с пометкой "Годен до..." теперь не могут продаваться после этой даты, хотя они пригодны для использования и могут продолжать продаваться. Поэтому в законопроекте предлагается отменить такой запрет и разрешить продажу данной продукции. Конечно, также ввести дополнительные условия, это будет четко обозначено", - сказал член Партии свободы Каспарас Адомайтис.

Поправки, инициированные Министерством экономики и инноваций, предполагают, что продавцы могут продлить срок годности только в том случае, если продукты питания упакованы в оригинальную упаковку производителя, она не повреждена, и потребитель должным образом и четко проинформирован о том, что они по-прежнему действительны и безопасны для потребления. На упаковке таких продуктов питания с увеличенным сроком годности необходимо будет четко указывать первоначальный срок годности.