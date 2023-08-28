Сейчас – угроза, а вид на жительство получала без проблем: тактика ДГБ в истории Карач

Отмечают, что положение Карач сейчас незавидное. "Ее отношения с другими слоями белорусской оппозиции и без того были сложными, поэтому сейчас она будет практически изолирована", – считает член парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Раймундас Лопата.

Правозащитная организация "Наш Дом" в Литве была зарегистрирована в 2014 году. Тогда же, его глава Карач получила вид на жительство в Литве.

Она сама сказала, что несколько лет жила между Беларусью и Литвой, а обосновалась в Вильнюсе в 2020 году.

О том, что с Карач что-то не так, общество узнало недавно, когда Департамент миграции отказался предоставить ей убежище, и Карач объявили угрозой нацбезопасности Литвы. Данные BNS показывают, что у ДГБ есть информация о сотрудничестве Карач с российской разведкой.