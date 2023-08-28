Сейчас – угроза, а вид на жительство получала без проблем: тактика ДГБ в истории Карач

Отмечают, что положение Карач сейчас незавидное. "Ее отношения с другими слоями белорусской оппозиции и без того были сложными, поэтому сейчас она будет практически изолирована", – считает член парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Раймундас Лопата.
Правозащитная организация "Наш Дом" в Литве была зарегистрирована в 2014 году. Тогда же, его глава Карач получила вид на жительство в Литве.
Она сама сказала, что несколько лет жила между Беларусью и Литвой, а обосновалась в Вильнюсе в 2020 году.
О том, что с Карач что-то не так, общество узнало недавно, когда Департамент миграции отказался предоставить ей убежище, и Карач объявили угрозой нацбезопасности Литвы. Данные BNS показывают, что у ДГБ есть информация о сотрудничестве Карач с российской разведкой.
Согласно документу, Карач в 2015–2019 гг бывала в России, где встречалась с представителями российской разведки и передавала им информацию о представителях белорусского режима и оппозиции, а сама хотела получить помощь российской власти для своей деятельности в Беларуси. Российская разведка работала над имиджем Карач в Литве, инструктировала ее, предупреждала об опасностях. Карач эти обвинения отклоняет и подала жалобу в суд в связи с тем, что ей было отказано в предоставлении убежища.
Без благословения ДГБ вид на жительство в Литве не получишь.
Delfi обратился в ДГБ с вопросом, почему имеющаяся информация о сотрудничестве Карач с российской разведкой не помещала ей получить вид на жительство в нашей стране.
ДГБ отметил, что конкретные случаи не комментирует.
"Однако надо отметить, что ДГБ оценивает угрозу лиц из третьих стран с учетом всех обстоятельств. Уровень угрозы может меняться после получения новых данных, оценивается и изменение геополитической ситуации", – сказано в ответе ДГБ.
Сама Карач признала, что весной этого года ДГБ предупредил ее о связях, которые она поддерживает.
По ее словам, представители ДГБ фамилии не упоминали, что ей конкретно было сказано, Карач не раскрыла, сказав, что это будет информация для суда. Из того, что говорит сама Карач, можно сделать выводы, что информацию ДГБ о ней могли передать другие белорусские активисты.
"Нам всем здесь стало тесно. Я это объясняю внутренней борьбой, попытками разных организаций расправиться с конкурентами. Это не первый раз, когда мы становимся жертвами клеветы и жалоб", – сказала активистка.
Депутат Раймундас Лопата сказал Delfi, что мы вряд ли узнаем, когда за Карач начали следить спецслужбы.
"Может, с момента въезда? Но мы можем лишь гадать", – сказал он и прибавил, что важный момент здесь - активистка была информирована об угрозе, которую представляет для себя и для страны, временно приютившей ее.
Он сказал, что, возможно, в этом случае мы сталкиваемся с определенной тактикой ДГБ - возможно, спецслужбы и раньше знал о ситуации активистки, но эта информация нужна была для проведения определенных операций.
Лопата считает,что с помощью Карач россияне получали разную информацию и могли использовать ее в своих целях – для дробления оппозиции, обмена информацией и т.д.
Он сказал, что ему понятны эмоции Карач, которая на пресс-конференции призвала выслать ее в Беларусь и посмотреть, чем это закончится.
"Но она сама усугубила ситуацию, замарав страну, в которой она могла получить временное убежище. Ее отношение с другими слоями белорусской оппозиции и без того были сложными, поэтому сейчас она практически изолирована. Она находится, мягко говоря, в непростой ситуации", – подчеркнул депутат.
Депутат Аудронюс Ажубалис сказал Delfi, что у ДГБ есть методы действий, поэтому, если у него есть информация о Карач, это не значит, что ДГБ сразу бросается что-то делать.
"Могу сказать, что ДГБ регулярно информировал и парламент о белорусской оппозиции. Раз в год по традиции с представителями ДГБ встречаются депутаты Комитета иностранных дел и получают информацию, необязательно полную и исчерпывающую, но то, что мы обязательно должны знать", - сказал Ажубалис.
Он заметил, что советская разведка после войны пыталась проникнуть в круги эмигрантов, оппозиции и дробить их, получать информацию. "Так что тут ничего нового. Это делалось, а сейчас это делают другие", – заметил депутат.
По его словам, если Карач своей деятельностью наносит ущерб Литве, а в Беларусь ее нельзя выслать, надо подумать не могла ли бы она обосноваться где-то в другом месте. "Может, она с удовольствием вернулась бы в ту же Россию?", - вопрошал депутат.
Представители Департамента миграции отметили, что, несмотря на то, что Карач не получила убежище в Литве, ее не высылают в Беларусь, поскольку там она была бы в опасности. Специалисты ДМ отметили, что Карач могли бы выслать в любую третью страну, но с этим должна согласиться как страна, так и активистка.