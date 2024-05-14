Сегодня впервые проводится экзамен на гражданственность: не игнорируйте и примите участие!

Министерство обороны совместно с Департаментом мобилизации и гражданского сопротивления устанавливает новую традицию: экзамен на гражданственность, который призван способствовать повышению и развитию осведомленности населения. Экзамен проводится сегодня дистанционно в течение дня: с 8.00 до 18.00. Сдать экзамен можно на сайте https://pilietiskumoegzaminas.lt/ .

«Гражданственность» - это универсальное понятие, но с сильной положительной коннотацией. Оно включает в себя многое - от ответственности за свои поступки до создания благосостояния государства. Она также неотделима от глобальной обороны, которая начинается с каждого из нас и заканчивается литовской армией и союзниками. Надеюсь, что экзамен на гражданство будет не только прекрасной возможностью проверить свои знания, но и приобрести новые, а в итоге - стать еще более сознательным гражданином", - пожелал министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.