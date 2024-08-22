Сегодня в Вильнюсе на горе Гедиминаса необычное мероприятие

Первый исполнитель, готовящийся к выступлению на горе Башни Гедиминаса говорит, что за пару дней до выступления он все еще не может поверить, что это действительно произойдет.
„Гора Гедиминаса – это то, что я вижу перед глазами всю свою жизнь. В детстве мы с друзьями приходили, карабкались на эту гору с разных сторон и играли в руинах возле башни. Где сейчас будет сцена. Я из Вильнюса и бывал на горе бесчисленное количество раз, но мне до сих пор трудно поверить, что концерт состоится именно там. Как ни парадоксально, я никогда в жизни не думал, что там может быть проведен концерт, и для меня большая честь, что первый такой концерт на горе Гедиминаса — мой“, — сказал А.Мамонтов.
Рута Качкуте об открытии горы для концертов
Организаторы концерта также побеседовали с генеральным директором Литовского национального музея, организовавшего мероприятие в историческом месте, д-ром Рутой Качкуте. Рассказав краткую историю самой известной горы Литвы, Р. Качкуте добавила, что участок на вершине горы Гедиминаса открывается для новых видов деятельности. Для музея очень важно не только сохранить наследие, но и постоянно поддерживать связь с общественностю. Подобные уникальные проекты, сочетающие далекую и не столь давнюю историю с музыкой и легендарными исполнителями, помогают публике больше интересоваться многогранной деятельностью музеев, чаще их посещать.
Рута Качкуте поделилась своим видением того, что площадка горы Гедиминаса может стать самой высокой сценой в Вильнюсе для солидных и проверенных временем исполнителей, особенно в летний сезон, когда во время концерта посетители также могут полюбоваться панорамой Вильнюса.
„Дата концерта выбрана не случайно - накануне тридцать пятого юбилея Балтийского пути. Своим творчеством этот исполнитель также внес вклад в такое важное преобразование Литвы – освобождение. Мы довольны этим партнерством и с нетерпением ждем яркого и торжественного концерта в этом особенном месте“, - сказала директор Литовского национального музея д-р Рута Качкуте.
Информация для участников исторического концерта
Созданные специально для концерта 3D-проекции дополнят красоту исторического концерта. Создатели визуализаций обещают украсить своим творчеством все прозвучавшие на концерте песни, так что зрителей ждут поистине исключительные аудиовизуальные впечатления. Кроме того, концертные осветители обещают использовать бескрайнее пространство замка, открывающееся с вершины горы, создавая исключительный танец света и красок под музыку А. Мамонтоваса.
Во время концерта на эксклюзивной площадке будут приняты определенные меры безопасности. Одним из них является ограниченное количество мест. По мнению организаторов мероприятия, звуковой шум и его воздействие на окружающую среду будут сведены к минимуму. Вместо средств, обычно используемых для озвучивания музыки, участники концерта будут слушать выступление через современную сеть беспроводных наушников, что сделает мероприятие уникальным.
Организаторы мероприятия хотят подчеркнуть несколько важных моментов, благодаря которым слушателям будет легче добраться до своих мест на вершине горы:
•Доступ к горе пешком со стороны аллеи Триспалве, недалеко от Вильняле. Напоминаем, что основной путь на вершину горы закрыт.
• Ворота мероприятия будут открыты с 18.30. Концерт начнется в 21.00, но из-за нестандартного доступа к площадке зрителям рекомендуется приходить раньше.
• Для пришедших раньше – возможность бесплатного входа на смотровую площадку башни-музея замка Гядиминаса. Посетителей будут допускать на саму башню с 18.30 до 20.00.
• Подъемник на гору Гедиминаса. Подъем или спуск будет бесплатным, однако приоритет отдается пожилым людям, людям с ограниченными возможностями и семьям с маленькими детьми. Посетители концерта с VIP-местами также смогут воспользоваться подъемником, но только в том случае, если они уступят свои места ранее указанным лицам. Если вы хотите воспользоваться подъемников, мы рекомендуем вам прийти раньше — подъемник поднимает/спускает ограниченное количество пассажиров.
• Обувь. Рекомендуется надеть обувь, которая помогает, а не препятсвует преодолеть гору и ее каменистое покрытие.
•Оцените погодные условия. Не один концерт тура испытал на себе стихию дождя и ветра, поэтому рекомендуем одеться так, чтобы обеспечить максимальный комфорт.
• Зонтики – не разрешены. Даже если пойдет дождь, зрителям не разрешат пользоваться зонтиками, поскольку они ограничивают видимость сцены для других гостей. На случай дождя возьмите плащи.