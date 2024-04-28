Сегодня легендарному актеру Донатасу Банионису исполнилось бы 100 лет

Донатас Банионис прожил 90 лет. За свою актерскую карьеру он создал 100 ролей в театре и 80 в кино.

Банионис работал с такими режиссерами, как Андрей Тарковский, Юозас Милтинис, Витаутас Жалакявичюс, Эльдар Рязанов, Конрад Вольф, Григорий Козинцев, Савва Кулиш, Михаил Калатозов.

30 апреля в Паневежисе рядом с театром им. Ю.Милтиниса планируют открыть памятник Банионису. Памятник появится по инициативе близких актера, на собранные фондом средства. Памятник Банионису создал скульптор Клаудиюс Пудимас.

"Я хотел изобразить Донатаса, как человека, актера, который ушел в свои мысли по пути на работу, в театр", – сказал скульптор.