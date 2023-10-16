Сегодня из Израиля рейсом AirBaltic прилетят граждане Латвии, Литвы и Эстонии

Самолет вылетел из Риги в Тель-Авив сегодня утром в 7.55 по местному времени, а время отправления из Тель-Авива в Ригу установлено в 13.20 по тель-авивскому времени (часовые пояса совпадают). Самолет должен вернуться в Ригу в 17.55.

Из Риги в Тель-Авив самолет тоже не летит пустым — туда отправились 86 пассажиров, в том числе — граждане Израиля. С какими целями, авиакомпания не уточняет.

Рейсом из Тель-Авива в основном воспользовались граждане Латвии, но среди пассажиров будут также десять граждан Эстонии и трое граждан Литвы.

"Те граждане Латвии, которые проявили интерес к отъезду — либо уже покинули Израиль, либо прилетят на этом рейсе. Не исключено, что граждан Латвии, желающих вернуться домой, станет больше. Ситуация будет решаться по мере развития событий", — уточнила представитель МИД Латвии Диана Эглите.