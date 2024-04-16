Съедобны ли растущие весной в лесах строчки?

И в наши дни, по словам представителя Национального института по оценке риска в сфере продуктов и ветеринарии Индре Стошкувене, грибы считаются полезной для здоровья пищей, содержащей питательные вещества: белки, жиры, углеводы, фосфор, железо, витамины.
Тысячи видов грибов можно употреблять в пищу, но надо не забывать, что встречаются и ядовитые грибы. К числу опасных для здоровья ядовитых грибов относятся строчки обыкновенные (Gyromitra esculenta). Их часто путают со съедобными сморчками (Morchella spp.).
Плодовое тело строчка похоже на головной мозг или грецкий орех. Гриб достигает 10 см в высоту и 15 в ширину. У молодых строчков шляпка коричневая, у старых - темно-коричневая. Длина ножки 3–8 см, ширина 2–3 см, цвет белый, желтоватый или сероватый.
Строчок встречается в хвойных, особенно сосновых лесах; на вырубках, пожарищах, прогреваемых солнцем местах.
Это ядовитый гриб, содержащий гиромитрины, вызывающие расстройство пищеварительной и нервной системы.
Строчки, растущие на питательной почве в дождливую погоду более ядовиты, чем те, которые растут на песчаной почве и в сухую погоду.
В одном килограмме свежих строчков содержится 1,2–1,6 г гиромитрина, а сушеных – от 15 мг до 6,4 г. Гиромитрины в чистом виде не существуют, они появляются путем гидролиза после того, как сорвали гриб. Этот яд растворяется в воде, он устойчив к воздействию температуры, однако, если варить строчки дольше 10 минут из них выходит 99,5% токсинов (подобным образом на грибы действует и сушка).
Содержащиеся токсины придают строчкам сильный запах. Эти токсины отличаются тем, что доза, не вызывающая клинических симптомов практически не отличается от дозы, вызывающей сильное отравление. Много зависит от чувствительности организма конкретного человека.
Стошкувене заметила, что смертельная доза гирометринов: для детей – 10-30 мг/кг, для взрослых – 20-50 мг/кг. Такое количество токсинов содержится в 5 г сушеных строчков (после 14-дневной сушки) или в 100 г отваренных в течение 10 минут грибов. В одном свежем грибе содержится количество токсина в 1500-3000 раз выше максимальной суточной нормы.
Симптомы отравления: тошнота, слабость, головная боль, рвота, понос, боли в животе, в тяжелых случаях - желтуха, судороги, кома и печеночная недостаточность. Первые симптомы появляются спустя 2–12 ч. после отравления (бессимптомный период – до 50 ч.). По этой причине немцы, чехи, поляки и еще некоторые жители Европы строчки не используют в пищу. Между тем жители Скандинавских стран, итальянцы, канадцы, эстонцы и белорусы наоборот едят эти грибы и считают деликатесом.
Строчки напоминают съедобные сморчки (lMorchella esculenta), поэтому важно не перепутать грибы при сборе.
Строчки можно употреблять в пищу, но важно правильно их приготовить. В первый раз рекомендуется съесть очень небольшое количество, например половину шляпки. Так вы узнаете, как ваш организм реагирует на этот гриб. Несмотря на то, что небольшое число людей чувствительны к токсинам строчков, в случае, если организм чувствительный, последствия бывают очень тяжелыми. Чаще всего таким людям требуется помощь врачей.