Седьмой день поиска подростка: организаторы обращаются к жителям четырех городов

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Люди продолжают поиски пропавшего в минувшую субботу Миколаса Давидониса. Сообщается, что поиски подростка продолжатся.
Mykolo Davidonio paieška
Mykolo Davidonio paieška
© DELFI / Andrius Ufartas

На странице "Поиски Миколаса" (Mykolo paieška) в фейсбуке организаторы благодарят волонтеров за помощь, за потраченное время и за желание помочь.

Сообщается, что и в субботу продолжатся поиски с помощью дронов.

Обращаются к жителям Электренай, Каунаса, Вевиса и Вильнюса.

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Сообщается, что поиски будут вестись в направлении от городка Чёбишкис в сторону Вильнюса и от Вильнюса в сторону Каунаса.

"У нас есть отличная команда людей с дронами, но мы всегда ждем подкрепления", – сказала одна из волонтеров.

Mykolas Davidonis
Mykolas Davidonis
© Facebook

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