Седьмой день поиска подростка: организаторы обращаются к жителям четырех городов

На странице "Поиски Миколаса" (Mykolo paieška) в фейсбуке организаторы благодарят волонтеров за помощь, за потраченное время и за желание помочь.
Сообщается, что и в субботу продолжатся поиски с помощью дронов.
Обращаются к жителям Электренай, Каунаса, Вевиса и Вильнюса.
Сообщается, что поиски будут вестись в направлении от городка Чёбишкис в сторону Вильнюса и от Вильнюса в сторону Каунаса.
"У нас есть отличная команда людей с дронами, но мы всегда ждем подкрепления", – сказала одна из волонтеров.
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