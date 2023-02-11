Седьмой день поиска подростка: организаторы обращаются к жителям четырех городов

На странице "Поиски Миколаса" (Mykolo paieška) в фейсбуке организаторы благодарят волонтеров за помощь, за потраченное время и за желание помочь.

Сообщается, что и в субботу продолжатся поиски с помощью дронов.

Обращаются к жителям Электренай, Каунаса, Вевиса и Вильнюса.

Сообщается, что поиски будут вестись в направлении от городка Чёбишкис в сторону Вильнюса и от Вильнюса в сторону Каунаса.

"У нас есть отличная команда людей с дронами, но мы всегда ждем подкрепления", – сказала одна из волонтеров.