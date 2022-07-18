Сецэфир Delfi – Эмануэлис Зингерис: Украинцы стали силой, цементирующей Европейский союз

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Депутат Сейма Литвы, глава литовской делегации в ПАСЕ Эмануэлис Зингерис со своими коллегами из комитета по юридическим вопросам и правам Ассамблеи человека посетил Бучу, где российскими военными были совершены преступления против человечности.

О своих наблюдениях, оценке ситуации в Украине и России, дальнейших действиях ПАСЕ и других международных структур по расследованию преступлений армии РФ он рассказал Дмитрию Семенову.

Начало выпуска в 13.00

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