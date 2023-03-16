СCР: осужденный за взяточничество работник клайпедского профучилища оштрафован на 12,5 тыс евро

Согласно материалам дела, бывший заместитель директора Центра профессионального обучения, будучи ответственным за проведение закупок для инфраструктуры Центра и приемку строительных работ, в период с 2017 по 2018 гг. систематически требовал взятки, и от частной компании, работающей в сфере услуг по обслуживанию инженерных систем и сетей, получил за несколько раз взятки на сумму более 6700 евро. За незаконное вознаграждение для упомянутой компании создавались благоприятные условия для участия, победы в конкурсах госзакупок и заключения договоров.
Руководитель компании освобожден от уголовной ответственности за дачу взятки, так как от него требовали взятку и до того, как он был признан подозреваемым, он добровольно сообщил об этом в правоохранительные органы.
Решение Клайпедского окружного суда вступило в силу с момента его оглашения, оно может быть обжаловано в кассационном порядке.
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